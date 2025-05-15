Dünyanın İlk Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Merkezi Kınık'ta Kuruluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dünyanın İlk Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Merkezi Kınık'ta Kuruluyor

Dünyanın İlk Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Merkezi Kınık\'ta Kuruluyor

Türkiye'nin ilk tıbbi ve aromatik bitki üretimi merkezi olan Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize Sanayi Bölgesi, parsel ön tahsis aşamasına geldi. 1 milyon 228 bin metrekare alanda kurulacak merkezde Türkiye'deki 150 bitki çeşidi yetiştirilecek.

15.05.2025 13:52  Güncelleme: 13:54
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Dünyanın ve Türkiye'nin ilk ve tek tıbbi ve aromatik bitki üretimi merkezi olan "Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize Sanayi Bölgesi" T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüzel kişilik kazanıp planlama çalışmalarını tamamlayarak parsel ön tahsis aşamasına geldi. 1 milyon 228 bin metrekare alanda kurulacak OSB'de ilk etapta Türkiye'deki bitkilerin yaklaşık 150 çeşidi yetiştirilmeye başlanacak.

İzmir'de, tarımda üretilen ürünlerin katma değerini yükseltmek ve ihracata yönelik üretim yapmak amacı ile İzmir Valiliği YİKOB, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), İzmir Ticaret Borsası (İTB), Bergama Ticaret Odası ve Kınık Belediyesi iş birliğiyle hayata geçen Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim (Tohum, Fide, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler vb.) Organize Sanayi Bölgesi için geri sayım başladı. Bölgede 4 yıldır devam eden sürecin ardından parsel ön tahsis başvuruları alınmaya başlandı.

Metrekare fiyatları belirlendi

Tıbbi ve aromatik bitki üretiminde örnek bir kümelenme alanı olacak Kınık TDİOSB için sera parsellerinin tahmini ön tahsis bedeli metrekare fiyatı 1.250 TL/m2, sanayi parsellerinin tahmini ön tahsis bedeli ise metrekare fiyatı 1.750,00 TL/m2 olarak belirlendi. Sanayi alanı olarak 322 bin 795 metrekare, sera üretim alanı 583 bin 295 metrekare yer ayrılan Kınık TDİOSB'de, 41 sanayi parseli, 56 sera parseli bulunuyor. Proje ile tıbbi ve aromatik bitki tohumu üretimi, ithalat ve ihracat odaklı fide üretimi, teknolojik seralarda tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapılması planlanıyor. Alan içinde planlanan sanayi parselleri ile drog, uçucu yağ ve ihtisas konusuna uygun diğer sanayi tesislerinin kurulacak.

Özgener: Dünya pazarlarına açılacağız

İzmir'deki kardeş kurum ve kuruluşlarla, ortak akıl çerçevesinde yürütülen çalışmaların meyvelerinin toplanmaya başladığını ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Kınık TDİOSB'nin parsel ön tahsis aşamasına gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. Kentte devam eden tarıma dayalı organize sanayi bölgesi projelerimiz tamamlandığında, önemli bir başarıya hep birlikte imza atmış olacağız. Türkiye, endemik bitkiler yönünden çok zengin bir kaynağa sahip. Bu bizim en büyük zenginliğimiz. İşte bu zenginliğimizi OSB'miz sayesinde tüm dünyaya duyurup, dünya pazarlarına açılmayı hedefliyoruz" dedi.

Olgunsoy: İzmir, tıbbi ve aromatik bitkilerde öncü olacak

Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy, "Projemiz ile ülkemizin tohum, fide, tıbbi ve aromatik bitki ihtiyacını karşılayacak şekilde yatırım ortamı oluşturarak, tüm ülkeden ve dünyadan bölgeye getirilecek bitkilerden tıbbi ve aromatik ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Üretilen bitkilerden uçucu olan olmayan yağlar gibi pek çok tıbbi amaçlı bitkisel ürünler elde edilecek dedi. İzmir'i tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik öncü bir kent haline getirerek tüm dünyada bilinen bir merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Süreç nasıl ilerledi?

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği'nin 2017 yılında Resmi Gazete yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından İzmir'de TDİOSB kurulması için çalışmalar başladı. Dikili, Bergama, Bayındır yanı sıra Kınık'ta dünyanın ilk tıbbi aromatik bitkiler organize sanayi bölgesi kurulması için hazırlık yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nde 2020 yılında yapılan toplantıda, TDİOSB Yönetmeliği kapsamında Kınık TDİOSB'nin yeri belirlendi. Dört yıl süren hazırlığın ardından parsel ön tahsis aşamasına geçildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Dünyanın İlk Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Merkezi Kınık'ta Kuruluyor - Son Dakika

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