Düşük Gelirli Ülkelerde Dijital Uçurum: İnternet Erişimi ve Hızında Büyük Farklar

Ekonomi

NEW Dünya Bankasının 2023 yılına dair "Dijital İlerleme ve Eğilimler Raporu", birçok alanda ülkelerin dijital teknoloji üretimi ve kullanımına ilişkin kapsamlı analiz sunarken dijital hizmetlere erişimde ülkeler arasındaki uçurumu gösterdi.

Raporun bulgularına dair Bankadan yapılan açıklamada, internet hızı, veri trafiği ve dijital kullanımdaki uçurumun, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki bireyler ve firmalar için dijital kazanımları engellediği ifade edildi.

Açıklamada, tüm ülkelerde dijitalin benimsenmesinde önemli bir artış görülmesine rağmen düşük gelirli ülkelerde dört kişiden yalnızca birinin internete erişebildiği kaydedildi.

Zengin ülkelerde kişi başına düşen ortalama mobil geniş bant trafiğinin, düşük gelirli ülkelerdeki trafiği 20 kattan fazla, sabit geniş bant trafiğinin ise 1700 kattan fazla aştığı vurgulanan açıklamada, 2023 yılında ortalama sabit ve mobil geniş bant hızlarının, yüksek gelirli ülkelerde düşük gelirli ülkelere kıyasla 5 ila 10 kat daha yüksek olduğu bildirildi.

Açıklamada, yine de fiyatların yoksullar için çok daha yüksek olmaya devam ettiği belirtilerek, düşük gelirli ülkelerde ortalama sabit geniş bant fiyatlarının 2022'de aylık gelirin üçte birini oluşturduğu aktarıldı.

En ucuz akıllı telefonun bile, günde 2 doların altında gelirle yaşayan kişilerin yıllık gelirinin yüzde 14'ünden fazlasına karşılık geldiği ifade edilen açıklamada, Afrika'nın en pahalı bağlantıya eriştiği, dijital finansal hizmet alımının en düşük düzeyde olduğu bölgenin ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika olduğu kaydedildi.

Açıklamada, raporun, dijitalleşmenin başladığı yerde ekonomik büyümeyi, istihdamı ve dayanıklılığı artırdığını ortaya koyduğuna değinilerek, bilgi teknolojisi (BT) hizmetleri sektörünün 2000'den 2022'ye kadar küresel ekonominin neredeyse iki katı kadar hızlı büyüdüğüne işaret edildi.

Aynı dönemde, dijital hizmetlerde istihdamın, yıllık yüzde 7 ile toplam istihdam artışının altı katı kadar arttığı bilgisi verilen açıklamada, Kovid-19 salgını sırasında dijital çözümlere yatırım yapan işletmelerin dijital olarak etkin olmayan firmalara kıyasla satış seviyesinin yalnızca yarısını kaybettiği vurgulandı.

Küresel bir referans noktası sağlayacak

Açıklamada, raporda ayrıca dijital geleceği yeniden şekillendiren dijital kamu altyapısı ile yapay zekanın atılımlarının önemine dikkat çekildiği bildirildi.

Dünya Bankasının söz konusu raporunun, dijital dönüşümün hızını takip etmek için her yıl güncelleneceği aktarılan açıklamada, raporun, politika yapıcılara ve uygulayıcılara değişimin hızını ölçmek, üzerine inşa edilecek eğilimleri ve aşılması gereken darboğazları belirlemek ve yeni bir kalkınma çağında dijital dönüşümün faydalarından yararlanmak için küresel bir referans noktası sağlayacağının altı çizildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dünya Bankası Kalkınma Politikası ve Ortaklıklarından Sorumlu Genel Müdürü Axel van Trotsenburg, dijitalleşmenin, internete bağlı olanlar için çağın dönüşüm fırsatı olduğunu belirtti.

İnternet erişimi ve dijital teknolojileri etkili bir şekilde kullanma becerileri olmadan, modern dünyanın dışında kalınacağına dikkati çeken van Trotsenburg, "Hastaneler, okullar, enerji altyapısı ve tarım gibi kalkınmayı destekleyen kritik hizmetlerin tümü bağlantı ve verilerle çalışır. Bu bağlantıların temelini oluşturan altyapı ve platformların, gelişmekte olan ülkelerin gelişmesi için kullanılabilir, uygun fiyatlı ve güvenli olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Guangzhe Chen de "Ülke, bölge ve küresel düzeyde dijital ilerlemenin yakından ölçülmesi, politika yapıcıların ve özel sektörün çabalarını dijital uçurumun daraltılması için en kritik alanlara yönlendirmesine yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Chen, dijital teknolojilerin dönüştürücü potansiyeline ulaşmak için küresel topluluğun, gelişmekte olan ülkelerin dijital teknolojileri benimsemesine, hızlandırmasına ve herkesin dahil olmasını sağlamasına yardımcı olma çabalarını iki katına çıkarması gerektiğini vurguladı.