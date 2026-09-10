Düzce Belediyesi 10 arsayı 24 Eylül'de açık teklifle satışa çıkarıyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi 10 arsayı 24 Eylül'de açık teklifle satışa çıkarıyor

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Düzce Belediyesi, Beslanbey, Beyciler, Uzunmustafa, Mergiç, Körpeşler, Camikebir, Sarayyeri ve Kirazlı Mahallelerindeki 10 arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı. Açık teklif usulü arttırmayla yapılacak ihale 24 Eylül 2026 Perşembe günü Konuralp Merkez Binası'nda gerçekleştirilecek.

Düzce Belediyesi, mülkiyetindeki Beslanbey, Beyciler, Uzunmustafa, Mergiç, Körpeşler, Camikebir, Sarayyeri ve Kirazlı Mahallelerinde konumlanan 10 adet arsasını ihale yoluyla satışa çıkardı. Açık Teklif Usulü Arttırmayla satışı gerçekleştirilecek ihale 24 Eylül 2026 Perşembe günü yapılacak.

Düzce Belediyesi, mülkiyetindeki muhtelif mahallelerde bulunan 10 adet taşınmazını ihale yoluyla satışa çıkardı. 2886 Devlet İhale Yasasının ilgili maddeleri uyarınca açık teklif usulü arttırmayla gerçekleştirilecek ihale 24 Eylül 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Düzce Belediyesi Konuralp Merkez Binası Meclis Toplantı Salonunda, encümen huzurunda yapılacak olan ilk ihale saat 13.00'da son ihale ise yine aynı konumda saat 16.00'da yapılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Düzce Belediyesi 10 arsayı 24 Eylül'de açık teklifle satışa çıkarıyor - Son Dakika

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