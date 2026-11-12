Düzce Belediyesi emlak vergisi 2. taksit son tarihini 30 Kasım 2026 olarak açıkladı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi emlak vergisi 2. taksit son tarihini 30 Kasım 2026 olarak açıkladı

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Düzce Belediyesi, 2026 yılı Emlak, İlan Reklam ve ÇTV vergilerinin ikinci taksiti için son ödeme gününün 30 Kasım 2026 Pazartesi olduğunu duyurdu. Ceza almamak için ödemeler hafta içi 08.30-16.30 arasında veznelerden veya 24 saat ebelediye.duzce.bel.tr üzerinden yapılabilir.

Düzce Belediyesi 2026 yılı Emlak Vergisi 2. taksit ödemeleri için son ödeme tarihinin 30 Kasım 2026 Pazartesi olduğu konusunda mükelleflere erken uyarıda bulundu.

Düzce Belediyesi Gelirler Müdürlüğü vergi mükelleflerine yönelik 2. Taksit ödemeleri konusunda bir duyuru yayımladı. Vatandaşların Emlak, İlan Reklam ve ÇTV ödemelerinde ikinci taksit döneminin geldiğini duyuran Gelirler Müdürlüğü, taksitlerin ödenmesi için son tarihin 30 Kasım 2026 Pazartesi günü olduğunu bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2026 yılı Emlak, İlan Reklam ve ÇTV vergilerinin ikinci taksitlerinin son ödeme günü olan 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödenmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur ve cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini hafta içi 08.30 ile 16.30 saatleri arasında Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi üzerinde bulunan belediye binası, Konuralp'te bulunan merkez belediye binası ve Bahçeşehir 3.bölge ek hizmet binasında bulunan veznelerinden yapabileceklerdir. Ayrıca 24 saat boyunca ebelediye.duzce.bel.tr üzerinden de ödemelerini gerçekleştirebilirler."

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce Belediyesi emlak vergisi 2. taksit son tarihini 30 Kasım 2026 olarak açıkladı - Son Dakika
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