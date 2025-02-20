Düzce Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Ekonomi

Düzce Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri iki tarafın anlaşmaya varması ile imzalandı. TİS kapsamında personellerin 2025 maaşlarına yüzde 35 oranında zam yapıldı, 7. ay itibariyle yıl içinde beş olan akdi ikramiye 6'ya çıkarılmasına karar verildi.

Düzce Belediyesi, Belka A.Ş. ve Hizmet İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri uzun bir maratonun ardından karara bağlandı. Tarafların önerileri üzerine yapılan görüşmelerde karşılıklı anlaşma sağlanarak Belka A.Ş. bünyesinde sendika üyesi çalışanların 2025 yılı maaşları da belirlendi. Sözleşmeye göre en düşük personel maaşı günlük yevmiye hak edişine yüzde 35 oranında zam yapıldı, 31 Aralık 2024 tarihinden bu yana yapılan ödemeler de farklı oranlarda artırıldı. Yıl ortası olan Temmuz ayı itibariyle ödemesi yapılan akdi ikramiye hak edişi ise 5'ten 6'ya çıkarılarak ek ödeme yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca taraflar sözleşme kapsamında 1 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak enflasyon rakamına yüzde 3 puan ek 2. yıl zammı konusunda da anlaşmaya vardı. - DÜZCE