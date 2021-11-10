Düzce Belediyesinin 2022 bütçesi 450 milyon lira

Düzce Belediyesi Kasım ayı meclis toplantıları üçüncü birleşiminde 2022 yılı bütçesi oylandı. Düzce Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 450 Milyon lira olarak belirlendi.

Düzce Belediye Meclisi, başkanvekili Mesut Sancaklı başkanlığında toplandı. İki gündem maddesi ile başlayan Kasım ayı üçüncü birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen 2022 yılı Belediye Bütçesi ve 2022 yılı Gelir-Ücret Tarifesi meclise sunuldu. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşü ile Mecliste görüşülen bütçe gelir ve gider denk bütçesi ile 450 Milyon lira olarak onaylandı.

Düzce Belediyesi 2022 yılı bütçe görüşmelerinde yurtiçinde meydana gelebilecek deprem, sel, yangın gibi afet ve olağanüstü hallerde, afet bölgelerine aynı ve nakdi yardımda bulunması amacıyla 1 Milyon lira kullanması için yetki de verildi. Bütçe uygulamasına 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla başlanacak. - DÜZCE