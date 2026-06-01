Düzce\'de 2026 Yılında 2.232 Konut Satıldı

Düzce'de 2026 yılı dört ayırda 2 bin 232 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de 2026 yılı ocak ayında 543 konut, şubat ayında 559 konut, mart ayında 518 konut ve Nisan ayında ise 612 konut satıldığı bildirildi.

Ülkemizde İlk el konut satışları 40 bin 306, ikinci el konut satışları 86 bin 502 olarak gerçekleştiği bildirildi.

Nisan ayında Kocaeli'de 3 bin 573 konut, Sakarya'da 2 bin 203 konut, Bolu'da 605 konut ve Yalova'da bin 116 konut satıldığı aktarıldı. Doğu Marmara bölgesinde en az konut satışı ise 612 ile Düzce'de oldu. - DÜZCE