Düzce'de 2026 Yılında 2.232 Konut Satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de 2026 Yılında 2.232 Konut Satıldı

Düzce\'de 2026 Yılında 2.232 Konut Satıldı
01.06.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de 2026'nın ocak-nisan aylarında toplam 2.232 konut satışı gerçekleşti. En az satış Düzce'de.

Düzce'de 2026 yılı dört ayırda 2 bin 232 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de 2026 yılı ocak ayında 543 konut, şubat ayında 559 konut, mart ayında 518 konut ve Nisan ayında ise 612 konut satıldığı bildirildi.

Ülkemizde İlk el konut satışları 40 bin 306, ikinci el konut satışları 86 bin 502 olarak gerçekleştiği bildirildi.

Nisan ayında Kocaeli'de 3 bin 573 konut, Sakarya'da 2 bin 203 konut, Bolu'da 605 konut ve Yalova'da bin 116 konut satıldığı aktarıldı. Doğu Marmara bölgesinde en az konut satışı ise 612 ile Düzce'de oldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Düzce, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce'de 2026 Yılında 2.232 Konut Satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir garip hırsızlık olayı Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu Bir garip hırsızlık olayı! Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu
İstanbul’un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı
Kayseri’de viyadükten Kızılırmak’a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı Kayseri'de viyadükten Kızılırmak'a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor Kriptoda komisyon sömürüsü tuzağı: WEEX mağduriyete aracı oluyor
Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

10:35
TFF’den Dünya Kupası için radikal karar
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar
10:32
Ev sahipleri dikkat Bugün son gün, ödemeyene ceza var
Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var
10:17
Arda Kural aşk orucunu bozdu İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
10:06
Türkiye’nin büyüme rakamları belli oldu
Türkiye'nin büyüme rakamları belli oldu
09:57
Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
09:31
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 10:39:00. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de 2026 Yılında 2.232 Konut Satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.