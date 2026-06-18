Düzce\'de Ata tohumu üretimi büyüyor

Düzce Belediyesi'nin yerli tohumların korunması, organik tarımın teşviki ve gelecek nesillere sağlıklı gıda bırakılması amacıyla yürüttüğü Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesi büyüyerek devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 2 dönümlük alanda gerçekleştirilen üretim, bu yıl 6 dönüme çıkarılırken, elde edilen ata tohumlarının vatandaşlara ücretsiz dağıtılması hedefleniyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Düzce İçin 100 Proje" vizyonu kapsamında sürdürülen çalışmalar doğrultusunda, Tarım Akademisi arazisinde ata tohumu üretimi bu yıl daha geniş bir alanda gerçekleştiriliyor. Geçen yıl çevre köylerden ve Tarım İl Müdürlüğü'nden temin edilen yarım kilogram ata tohumu ile yapılan üretim sonucunda yaklaşık 20 kilogram tohum elde edildi. Elde edilen tohumlar bu yıl fide haline getirilerek toprakla buluşturuldu. Toplam 6 dönümlük alanda gerçekleştirilen üretimde domates, biber, patlıcan, salatalık ve fasulye yetiştiriliyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk, ata tohumu çalışmalarının hem üretimi artırmayı hem de vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçladığını belirterek, "Geçen yıl elde ettiğimiz ata tohumlarını bu yıl fide haline getirerek daha geniş bir alanda üretime başladık. Bu yıl sonunda elde edeceğimiz tohumları kurutarak ekim-kasım aylarında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtmayı planlıyoruz. Çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza örnek olmak, ata tohumu üretimini teşvik etmek ve tarımsal faaliyetlerin daha bilinçli yürütülmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

Öte yandan bu yıl Tarım Akademisi arazisindeki 20 dönümlük alanda silajlık mısır ekimine de başlandı. - DÜZCE