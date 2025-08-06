Düzce\'de Beltaş Sanayi Sitesi İkinci ve Üçüncü Etap Çalışmaları Devam Ediyor

Düzce'de altyapı donanımları ve fonksiyonel dükkanları ile dikkat çeken ve geçtiğimiz Temmuz ayında temeli atılan 164 dükkanın inşa edileceği Beltaş Sanayi Sitesi ikinci ve üçüncü etap çalışmaları devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 'Düzce için 100 Proje' kitapçığında da yer alan, şehrin gelişimi, değişim ve dönüşümü noktasında önemli bir yer tutan Beltaş Sanayi Sitesi projesi ikinci ve üçüncü etabındaki çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. Üç etap olarak hazırlanan proje toplam 385 dükkandan oluşurken, ilk etabında 112 dükkanın tamamlanmış ve mülk sahiplerine teslim edilmişti. Projenin, 88 dükkandan oluşan ikinci etap ile 76 dükkandan oluşan üçüncü etabının inşaat çalışmaları için Temmuz ayında temel atma töreni düzenlenmişti.

Sanayi tesislerinin şehir merkezi dışında daha modern ve donanımlı alanlarda hizmer vermesi açısından büyük önem taşıyan proje Düzceliler tarafından da yakından takip ediliyor. Başkan Faruk Özlü'nün üzerinde durduğu projelerin başında gelen, elektrik, yağmur suyu ve kanalizasyon gibi altyapı donanımlarının eksiksiz şekilde inşa edileceği sanayi sitesinin kısa süre içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. - DÜZCE