Düzce'de Beltaş Sanayi Sitesi İkinci ve Üçüncü Etap Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce'de Beltaş Sanayi Sitesi İkinci ve Üçüncü Etap Çalışmaları Devam Ediyor

Düzce\'de Beltaş Sanayi Sitesi İkinci ve Üçüncü Etap Çalışmaları Devam Ediyor
06.08.2025 14:12  Güncelleme: 14:16
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Düzce Belediyesi'nin önemli projelerinden biri olan Beltaş Sanayi Sitesi'nin ikinci ve üçüncü etap inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Toplamda 385 dükkandan oluşan projede, ilk etap tamamlanarak mülk sahiplerine teslim edildi.

Düzce'de altyapı donanımları ve fonksiyonel dükkanları ile dikkat çeken ve geçtiğimiz Temmuz ayında temeli atılan 164 dükkanın inşa edileceği Beltaş Sanayi Sitesi ikinci ve üçüncü etap çalışmaları devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 'Düzce için 100 Proje' kitapçığında da yer alan, şehrin gelişimi, değişim ve dönüşümü noktasında önemli bir yer tutan Beltaş Sanayi Sitesi projesi ikinci ve üçüncü etabındaki çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. Üç etap olarak hazırlanan proje toplam 385 dükkandan oluşurken, ilk etabında 112 dükkanın tamamlanmış ve mülk sahiplerine teslim edilmişti. Projenin, 88 dükkandan oluşan ikinci etap ile 76 dükkandan oluşan üçüncü etabının inşaat çalışmaları için Temmuz ayında temel atma töreni düzenlenmişti.

Sanayi tesislerinin şehir merkezi dışında daha modern ve donanımlı alanlarda hizmer vermesi açısından büyük önem taşıyan proje Düzceliler tarafından da yakından takip ediliyor. Başkan Faruk Özlü'nün üzerinde durduğu projelerin başında gelen, elektrik, yağmur suyu ve kanalizasyon gibi altyapı donanımlarının eksiksiz şekilde inşa edileceği sanayi sitesinin kısa süre içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Düzce'de Beltaş Sanayi Sitesi İkinci ve Üçüncü Etap Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Beltaş Sanayi Sitesi İkinci ve Üçüncü Etap Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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