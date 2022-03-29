Düzce'de fiyat denetimi takip ediliyor - Son Dakika
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Düzce'de fiyat denetimi takip ediliyor

29.03.2022 10:40
Düzce'de fiyat denetimi takip ediliyor

DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım ürünleri fiyat izleme sistemi çerçevesinde market fiyatlarını sisteme kayıt edip fiyatları sürekli takip etmeye devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım ürünleri fiyat izleme sistemi çerçevesinde market fiyatlarını sisteme kayıt edip fiyatları sürekli takip etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarım politikasının planlanması ile maliyet ve satış fiyatlarının sağlıklı tespitinin yapılabilmesi için Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Sistemini oluşturdu. Bu dahilde Düzce ve ilçelerde sistem sorumluları belirlenerek haftada iki gün olmak üzere zincir ve yerel market, komisyoncu ve üreticilerden alınan veriler düzenli olarak sisteme girişleri yapılıyor. Sisteme ekipler son olarak market fiyat izlemesinde 98 ürün, üretici fiyat izleme 5 ürün, komisyoncu fiyat izleme 55 ürüne ait verilerin girişi yapılarak, fiyatlar sürekli kontrol ediliyor. - DÜZCE

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Market, Tarım, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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