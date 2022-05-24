Düzce'de kayıtlı araç sayısı 120 bini geçti - Son Dakika
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Düzce'de kayıtlı araç sayısı 120 bini geçti

24.05.2022 13:28
Düzce'de kayıtlı araç sayısı 120 bini geçti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 122 bin 206 oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 122 bin 206 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 122 bin 206 olduğu açıklandı. Araç türlerine bakıldığında ise 61 bin 34 otomobil, 2 bin 618 Minibüs, bin 499 Otobüs, 18 bin 866 Kamyonet, 4 bin 871 Kamyon, 19 bin 728 Motosiklet, 13 bin 166 Traktör, 424 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Düzce'de kayıtlı araç sayısı 120 bini geçti - Son Dakika
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