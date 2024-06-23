Düzce'de Kurban Bayramı Sonrası Balık Fiyatları Yükseldi

Ekonomi

Düzce'de Kurban Bayramı sonrasında balık tezgahlarında Karadeniz'den çıkan barbun kilosu 350, mezgit 300 liradan alıcı buluyor. Balıkçılar ise Kurban Bayramı'nın bitmesiyle balık satışlarının artmasını bekliyor.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı Akçakoca'da kayık ve oltalarla tutulan balıklar tezgahları süslüyor. Balıkçı Hasan Usta, yaz aylarına göre Kurban Bayramı'nda balık satışlarının iyi olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı'nda balık satışları yaz aylarında olması gerektiği gibi güzeldi. Güzel bir haraketlilik vardı. Yaz balıkçılığı kayıklarımız kıyıdan tuttuğu az olduğu için mecbur pahalı oluyor. Barbun, mezgit yerli, istavrit Bursa'dan geliyor, şu an burada yok. Alım gücü zayıf. Tek temennimiz balık satışlarının artmasıdır" ifadelerini kullandı.

Tezgahta balık fiyatları ise şöyle; uskumru tane 60 TL, mezgit kilosu 300 TL, istavrit kilosu 250 TL, barbun kilosu 350 TL, hamsi kilosu 200 TL, çupra tanesi 150 TL, levrek tanesi 100 ile 150 TL ve dilim somon kilosu 300 TL'den satılıyor. - DÜZCE