Düzce'de Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz

Ekonomi

Düzce'de Kurban Bayramı süresince toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatı ile şehir içi toplu ulaşım hizmeti Kurban Bayramı süresince ücretsiz yapılacak. Düzce Ulaşım A.Ş. denetimindeki Düzce Özel Halk Otobüsleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi'ne bağlı otobüsler, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 16 Haziran Pazar günü ile bayramın son gününe denk gelen 19 Haziran Çarşamba günü arasında ücretsiz hizmet verecek.

Ulaşım A.Ş., filosunda bulunan 124 adet 6 metrelik, 10 adet 8 buçuk metrelik, 26 adet 12 metrelik ve 5 adet 18 metrelik olmak üzere toplam 165 otobüslük geniş filosu ile 60 güzergahta toplu ulaşım hizmeti veriyor. - DÜZCE