Düzce\'de Mobilya Kent Projesi Hayata Geçiyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hazırlanan mobilya kent projesi İstanbul Sanayi Odası mobilya grubu temsilcilerine aktarıldı. Proje hayata geçtiğinde Düzce ekonomisine büyük katkı vermesi bekleniyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile mobilya kent sitesi yapılması için çalışmalar hızla devam ediyor. 300 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek olan ve uluslararası standartlarda yapılması planlanan Mobilya Kent Projesi İstanbul Sanayi Odası'nın Mobilya meslek grubu temsilcilerine aktarıldı. Showroom niteliğinde olacak mekan için ülkenin en iyileri ile çalışacaklarını vurgulayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "İstanbul Sanayi Odası Mobilya Meslek Grubu temsilcilerini Düzce'mizde ağırladık, Düzce Mobilya Kent projemizi anlattık. 300 Dönüm arazi üzerinde inşa edeceğimiz ve uluslararası standartlarda bir showroom niteliğinde olacak mekan için ülkemizin en iyileri ile çalışacağız. Konuklarımızın her birine teşekkür ediyorum. 'Ahşabın Başkenti Düzce' olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE