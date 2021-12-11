Düzce'de toplu taşımada tam bilet 3,50 TL oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Aralık ayı meclis toplantılarının sonuncusu başkanvekili Bayram Ali Kubilay başkanlığında gerçekleştirildi. Çoğunluğunun imar konuları olduğu mecliste, 51 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

2021 yılının son meclis toplantısı 51 gündem maddesi ile tamamlandı. Başkanvekili Bayram Ali Kubilay başkanlığındaki meclis toplantısında İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen talepler ve komisyonların görüşleri ele alındı. Mecliste toplu ulaşım araçlarında kullanılan bilet fiyatlarında yüzde 20 oranında güncelleme yapıldı. Yeni güncelleme ile birlikte 2,90 olan tam bilet fiyatı 3,50 TL, 1,85 TL olan öğrenci bileti 2.25 TL ve tek 3,5 TL olan kullanımlık bilet fiyatı ise TL 5 TL olarak güncellendi.

Düzce Belediyesi Meclis üyeleri, son birkaç yıldır pandemi dolayısıyla yoğun çalışma içinde olan sağlık çalışanlarının 2021 yılının sonuna kadar ücretsiz bir şekilde toplu taşıma araçlarından yararlanmasını kararlaştırdı.

51 gündem maddesinin görüşülmesinin ardından meclis 2022 yılında toplanılmak üzere sona erdi. - DÜZCE