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Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 yılında 136 bin 177 oldu - Son Dakika
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Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 yılında 136 bin 177 oldu

Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 yılı sonu itibariyle 136 bin 177 olarak açıklandı. Otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, motosiklet, traktör ve özel amaçlı taşıtlar bu sayıya dahil edildi.

Düzce\'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 yılında 136 bin 177 oldu
23.01.2024 - 15:09,
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 yılı sonu itibariyle 136 bin 177 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 yılı sonu itibariyle 136 bin 177 oldu.

Araç türlerine bakıldığında ise 64 bin 782 otomobil, 2 bin 701 Minibüs, bin 499 Otobüs, 19 bin 813 Kamyonet, 5 bin 307 Kamyon, 27 bin 807 Motosiklet, 13 bin 719 Traktör, 498 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Motosiklet, Düzce, Trafik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 yılında 136 bin 177 oldu - Son Dakika
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