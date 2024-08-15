Düzce'deki Taşınmazın İhalesi Yapılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce'deki Taşınmazın İhalesi Yapılacak

Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan Düzce'nin merkez ilçesindeki taşınmazın satış ihalesi yapılacak. İhale, 27 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

15.08.2024 09:16
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Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ait Düzce'nin merkez ilçesindeki taşınmazın ihale yoluyla satışı gerçekleştirilecek.

KGM 4. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Düzce'nin merkez ilçesi Cedidiye Mahallesi'ndeki 1 bin 518,60 metrekarelik "arsa" vasfındaki taşınmazın satış ihalesi kapalı teklif usulüyle yapılacak.

Taşınmazın tahmini satış bedeli 15 milyon 945 bin 300 lira, geçici teminat tutarı ise 478 bin 359 lira olarak belirlendi.

İhale, 27 Ağustos saat 10.00'da, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün Ankara'daki adresinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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