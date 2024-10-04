Düzce Fındık İhracatında Rekor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Düzce Fındık İhracatında Rekor

Düzce, 2023'te 9 ayda 9 bin 529 ton fındık ihraç ederek geçen yılki ihracata yaklaştı.

04.10.2024 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fındıkta geçen yıl 9 bin 728 tonluk ihracata imza atan Düzce, bu yıl 9 ayda 9 bin 529 tonluk dış satım yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin fındık üretim ve ihracatında önemli yere sahip olan Düzce'nin ocak-eylül dönemindeki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtilerek, yeni sezon mahsulünün iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, 2023'te kentten 9 bin 728 ton fındık ihraç edildiği hatırlatılarak, bu yılın ocak-eylül döneminde 9 bin 529 ton iç fındığın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gönderildiği ifade edildi.

Geçen yılın tamamında gerçekleştirilen ihracat miktarına 2024'te 9 ayda ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, yılın kalan 3 aylık bölümünde de yüksek ihracat beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce Fındık İhracatında Rekor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:38 Üstelik kendisi de kadın Tecavüze uğramaktan son anda kurtulan kadını suçlu buldu Üstelik kendisi de kadın! Tecavüze uğramaktan son anda kurtulan kadını suçlu buldu
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
10:38 Reyting için yapılana bakın Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi Reyting için yapılana bakın! Öpüşen kızına annesinin mezar toprağını yedirdi
10:31 Jose Mourinho’dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar Jose Mourinho'dan maç sonu olay açıklamalar: Bana işimi öğretiyorlar
10:30 Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu Eminem, dede olacağını yeni şarkısı ile duyurdu
10:16 Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira Altının gram fiyatı yükseldi: 2.932 lira
10:10 Gülben Ergen’den Serenay Sarıkaya’ya Narin Güran tepkisi Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi
10:02 Ünlü Rapçi Diddy Combs’un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood’daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor Ünlü Rapçi Diddy Combs'un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood'daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor
09:41 Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum Takımlarımız bu hafta saç baş yoldurdu! İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 22:01:57. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce Fındık İhracatında Rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement