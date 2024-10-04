Düzce Fındık İhracatında Rekor

Ekonomi

Fındıkta geçen yıl 9 bin 728 tonluk ihracata imza atan Düzce, bu yıl 9 ayda 9 bin 529 tonluk dış satım yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin fındık üretim ve ihracatında önemli yere sahip olan Düzce'nin ocak-eylül dönemindeki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtilerek, yeni sezon mahsulünün iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, 2023'te kentten 9 bin 728 ton fındık ihraç edildiği hatırlatılarak, bu yılın ocak-eylül döneminde 9 bin 529 ton iç fındığın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gönderildiği ifade edildi.

Geçen yılın tamamında gerçekleştirilen ihracat miktarına 2024'te 9 ayda ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, yılın kalan 3 aylık bölümünde de yüksek ihracat beklendiği bildirildi.