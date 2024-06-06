Düzce Valisi Selçuk Aslan, fabrikalara teşekkür ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce Valisi Selçuk Aslan, fabrikalara teşekkür ziyaretlerine devam ediyor

Düzce Valisi Selçuk Aslan, ilin ekonomisine destek veren fabrikalara teşekkür ziyaretinde bulunmaya devam ediyor. Akçakoca'da bulunan ve Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşları arasında yer alan boru fabrikasını ziyaret eden Vali Aslan, fabrikanın yöneticilerinden şirket faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve üretim hattını inceledi.

06.06.2024 11:10
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, ilin ekonomisine destek veren fabrikalara teşekkür ziyaretinde bulunmaya devam ediyor.

Düzce'nin ekonomisine katkı sağlayıp istihdamı arttıran fabrikalara Vali Selçuk Aslan teşekkür ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ile birlikte Akçakoca'da kurulu bulunan ve Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşları arasında yer alan boru fabrikası ziyaret edildi. Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Çınar ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Çınar'dan şirket faaliyetleri hakkında bilgi alana Vali Aslan, üretim hattını gezerek, incelemelerde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Düzce Valisi Selçuk Aslan, fabrikalara teşekkür ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

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