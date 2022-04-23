Dyson dördüncü demo store mağazasını Ankara'da açtı - Son Dakika
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Dyson dördüncü demo store mağazasını Ankara'da açtı

23.04.2022 10:19
Dyson dördüncü demo store mağazasını Ankara'da açtı

Dyson, Türkiye'deki dördüncü Demo Store niteliğindeki mağazasını Ankara KentPark'ta açtı.

Dyson, Türkiye'deki dördüncü Demo Store niteliğindeki mağazasını Ankara KentPark'ta açtı.

Dyson'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Dyson Demo Store, 172 metrekarelik alanıyla kullanıcılarına Dyson'ın ev temizliği, hava temizleme, aydınlatma ve saç bakımı kategorilerindeki en son teknolojilerini sunarken; evdeki kirliliği ve saç hasarı sorunlarının çözümünü bir dizi deneyim alanı ve interaktif ekranlarla sergileyecek.

"Satın almadan önce deneyin" felsefesiyle oluşturulan Dyson Demo Store deneyim için yere atılabilen kirleticilerden, canlı hava kalitesi verilerini gösteren testlere, kuru ve ıslak şekillendirme imkanı sunan bir Güzellik Laboratuvarı'na kadar ziyaretçilere kesintisiz, uygulamalı bir alışveriş deneyimi sunmaya odaklanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson CEO'su Roland Krueger, dünya genelinde 300 demo store bulunduğunu belirterek, "Türkiye'deki bu yeni perakende noktası, Dyson'ın doğrudan tüketicilere yönelik perakende konusundaki büyüyen hedeflerinin bir parçası olma özelliğine sahip. Dyson Demo Store'lar, ziyaretçilere hem sanal hem de fiziksel dünya aracılığıyla en son Dyson teknolojisini keşfetme fırsatları sunuyor." ifadelerini kullandı.

Dyson Demo Store'lar, perakende sektöründe alışveriş deneyimini yeniden tasarlamak üzere dizayn ediliyor.

Teknolojiyi sergilemek için temelde farklı bir yol sunan Paris'teki Rue de la Boetie'de açılan ilk Dyson Demo Store, bir heykel galerisinin tüm özelliklerini taşıyor. Mağazada heykeller yerine Dyson elektrikli süpürgelerinin sütunlar üzerinde dik durduğu ve Dyson uzmanlarının sergilenen teknolojiler hakkında bilgi sağlamak için hazır bulunduğu bir estetik yaratılıyor.

-Dyson Güzellik Laboratuvarı'nda, saç bilimi ve sağlıklı saç şekillendirme

Yaklaşık on yıldır saç bilimini araştıran Dyson, saç bilimi uzmanlığını laboratuvarlardan mağazalarına taşıyor ve tamamen kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Saç sağlığı danışmanlığı; Dyson uzmanlarının kullanıcıların saç şekillendirme rutinini, saçları konusundaki beklentilerini ve Dyson teknolojilerinin bu konulardaki katkılarını anlatmaya yardımcı oluyor. Dyson uzmanları bu bilgilere dayanarak, Dyson teknolojilerinin aşırı ısı hasarını nasıl önlediğine ilişkin bilgiler vererek, kullanıcılara saç sağlıklarını korumaya yönelik tavsiyeler sunuyor.

Ankara'da açılan yeni Demo Store'da ayrıca, üç adet istasyonla donatılmış özel bir saç şekillendirme alanı da bulunuyor.

Dyson kullanıcıları ve alışveriş yapanlar, bu alanda Dyson saç bakım teknolojilerini kullanarak saç tipine ve şekillendirme ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bir hizmet sunan Dyson Saç Stilisti'nden yardım alabiliyor. Islak ve kuru saç şekillendirme imkanı sunan Dyson Demo Store'da kullanıcılar, kusursuz bir kuaför deneyimi yaşamak için açılış gününden itibaren Dyson uzmanlarına danışarak saç şekillendirme randevusu talep edebiliyor.

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alışveriş, Türkiye, Ankara, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dyson dördüncü demo store mağazasını Ankara'da açtı - Son Dakika


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