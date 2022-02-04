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E-Devlet'ten yeni hizmet! Miras bırakan kişinin hangi bankada hesabı olup olmadığına artık daha kolay ulaşılabilecek - Son Dakika

E-Devlet'ten yeni hizmet! Miras bırakan kişinin hangi bankada hesabı olup olmadığına artık daha kolay ulaşılabilecek

04.02.2022 17:56

E-Devlet Kapısı üzerinden "Murise Ait Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" hizmeti verilmeye başlandı. Böylece bu hizmet için artık bankaya gitmeye gerek kalmadı. Yeni dönemde miras bırakan kişinin hangi bankada mevduat ve katılım fonu olduğuna e-Devlet üzerinden bakılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "Murise Ait Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" hizmetinin e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başlandığını açıkladı. Açıklamada, söz konusu hizmetle miras bırakan kişinin hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu varsa sorgulama sonucunda bu bankaların listeleneceği ifade edildi.

ÖNCEDEN BANKAYA GİTMEK GEREKİYORDU

Hizmet öncesinde varislerin bankalara ayrı ayrı müracaat ederek bu bilgiyi aldığına dikkat çekildi. e-Devlet Kapısı hizmetlerinin hayatı kolaylaştırması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Miras bırakan kişinin (muris) hangi bankada hesabı olduğunu bankaya giderek öğrenme devri bitiyor. e-Devlet üzerinden murise ait mevduat/katılım fonu hesabı bulunan bankaları sorgulayabilirsiniz. Varisler için yeni hizmetlerimiz ise çok yakında"

Miras bırakan kişinin hangi bankada hesabı olup olmadığına artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek

BDDK'DAN AÇIKLAMA

Konu hakkında bir açıklama da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) geldi. "Murise Ait Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" isimli hizmetin kullanıma açıldığını bildiren açıklamada şöyle denildi:

"11 inci Kalkınma Planında (2019 - 2023) yer verilen, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir bakış açısıyla elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısından hizmet sunumunun artırılması amacı çerçevesinde, mirasçılık belgesi (veraset ilamı) almış olan vatandaşlara mirasçısı olunan kişinin hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabı olduğu bilgisinin internet ve mobil teknolojiler üzerinden güvenli bir şekilde sunulabilmesine yönelik olarak, Kurumumuz sorumluluğunda e-Devlet Kapısına özel geliştirilen 'Murise Ait Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama' isimli hizmet kullanıma açılmıştır. Söz konusu hizmet www.turkiye.gov.tr adresinde Kurumumuza ilişkin alanda yer almaktadır.

Bu hizmet kapsamında, mirasçılık belgesinin alınmış olduğu (T.C. Adalet Bakanlığı veya Türkiye Noterler Birliği) kurum tarafından veraset ilişkisi doğrulamasının yapılmasının ardından, mirasçısı olunan kişinin, bankalardan alınan verilere göre hangi bankalarda mevduat veya katılım fonu hesabının bulunduğu bilgisi sorgulanabilecektir. Hesap bakiyesi, hesabın bulunduğu şube bilgisi vb. ayrıntılar ilgili bankalardan öğrenilebilecektir. Sulh Hukuk Mahkemesi için 16 Aralık 2016, Noterlik için 2 Haziran 2021 tarihinden sonra alınan mirasçılık belgelerine ilişkin sorgulama yapılabilmektedir.

Sorgulamada, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına bankaların yurt içi şubelerinde açılmış olan, tasarruf mevduatı niteliğindeki, Türk Lirası, yabancı para veya kıymetli maden depo hesabı cinsinden, vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılma hesapları' bilgileri kullanılmaktadır."

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Son Dakika Ekonomi E-Devlet'ten yeni hizmet! Miras bırakan kişinin hangi bankada hesabı olup olmadığına artık daha kolay ulaşılabilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: E-Devlet'ten yeni hizmet! Miras bırakan kişinin hangi bankada hesabı olup olmadığına artık daha kolay ulaşılabilecek - Son Dakika
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