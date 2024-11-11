E-Ticaret İçin Güvenlik Projesi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

E-Ticaret İçin Güvenlik Projesi Başladı

E-Ticaret İçin Güvenlik Projesi Başladı

AB destekli proje, Türkiye'de e-ticaretin güvenli ve şeffaf bir şekilde büyümesini hedefliyor.

11.11.2024 14:46
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Elektronik ticaret ortamında adaletli, şeffaf ve güvenli bir yapı oluşturmayı amaçlayan "e-Ticarette Ürün Güvenliği İçin Teknik Destek Projesi"nin açılışı yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen projenin açılışı, bir otelde düzenlenen konferansla gerçekleştirildi. Programa kamu, özel sektör ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile AB arasındaki ikili ticaretin 210 milyar doları bulduğunu ve birçok alana yayıldığını söyledi.

Türkiye'nin AB'nin 5'inci ticaret ortağı olduğunu dile getiren Tuzcu, "Avrupa Birliği bizim en önemli ihracat pazarımız. AB ile teknik düzenlemelerden dış ticarete ilişkin politikalara kadar birbirimize katkı sağlayan bir sürecin içerisindeyiz. Gümrük Birliği de bunun temeli." dedi.

"Dijitalleşme tüm dünyada oyun değiştirici hale geldi"

Tuzcu, dijitalleşmenin ise tüm dünyada oyun değiştirici hale geldiğine dikkati çekerek, AB'de olduğu gibi Türkiye'de de e-ticaretin büyüdüğünü ve geçen yıl 500 milyar liranın üzerine çıktığını belirtti.

Türkiye'nin küresel ticaretten daha fazla pay alan e-ticaretle ilgili hızlı aksiyon almak zorunda olduğuna işaret eden Tuzcu, e-ticaretin güvenli ve sürdürülebilir hale gelmesi için çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Tuzcu, açılışı yapılan proje ile elektronik ticaretin güvenli şekilde büyümesi için önemli bir adım attıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği desteğiyle mevzuat altyapısını çok etkin şekilde tamamlamış olacağız. Projeyle ürün güvenliğini sağlamak için hem dijital çözümler hem de yenilikçi teknolojilerden faydalanacağız. Mevcut sistemdeki eksiklikleri de dikkate alarak kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için Türkiye'deki diğer uygulayıcı kuruluşlara da tecrübe aktarımı yapacağız."

Tuzcu, Bakanlığın elektronik ticaret alanında ürün güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen düzenlemelerinden de bahsetti.

"Türkiye, yeşil ve ikiz dönüşümde AB standartlarını yakalamaya çalışıyor"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin ürün güvenliği konusunda birçok ülkeye örnek olduğunu ifade etti.

Ürün güvenliğine yönelik hayata geçirilen projelerde sürdürülebilirliğin önemli olduğunu belirten Bozay, Türkiye'nin özellikle yeşil ve ikiz dönüşümde AB ile aynı standartları yakalamaya çalıştığının altını çizdi.

"Ürün güvenliği ihracatın anahtarı"

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü, ürün güvenliğinin ihracatın anahtarı, ithalatın da kilidi olduğunu söyledi.

Ürün güvenliğinin, vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması, firmalar arasında da haksız rekabetin önlenmesi açısından önemli olduğunun altını çizen Karabörklü, ürün güvenliği ve standardizasyonun özellikle gelişmiş ülkelerde önemli bir kriter olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili kuruluşu Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Barbaros Murat Köse ise birimin kurulduğu günden bu yana yönettiği fon miktarının toplam 3,3 milyar avroya ulaştığını aktardı. Köse, "e-Ticarette Ürün Güvenliği İçin Teknik Destek Projesi" ile tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin, AB ürün güvenliği kuralları doğrultusunda geliştirilmesi ve ürün güvenliği alanında Türkiye'nin katılım sürecinin iyileştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Mustafa Tuzcu, Türkiye, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi E-Ticaret İçin Güvenlik Projesi Başladı - Son Dakika

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