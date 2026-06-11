Ebru Kocaacar: Geniş Ürün Yelpazesiyle Dünya Çapında Reçeller Üretiyor - Son Dakika
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Ebru Kocaacar: Geniş Ürün Yelpazesiyle Dünya Çapında Reçeller Üretiyor

Ebru Kocaacar: Geniş Ürün Yelpazesiyle Dünya Çapında Reçeller Üretiyor
11.06.2026 11:31
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Antalya'daki 37 yıllık reçel firması, 64 meyve ve sebzeden 600'den fazla ürün sunarak 19 ülkeye ihracat yapıyor.

Antalya'da kurulu 37 yıllık reçel firmasının ikinci kuşak temsilcisi Ebru Kocaacar, ülke genelinde yetiştirilen 64 meyve ve sebzeden yaptıkları 600'den fazla ürünü iç pazarın yanı sıra yurt dışına gönderiyor.

Numan Celal Kocaacar, "İyi bir hediyelik ürün olur" fikriyle 1989'da reçel firması kurdu. Kocaacar, aile şirketini gelecek nesillere aktarma isteğiyle bir kolejde İngilizce öğretmenliği yapan kızını yönetime davet etti.

Babasının ısrarı üzerine 14 yıl görev yaptığı öğretmenlik mesleğinin ardından 2016'da şirkette çalışmaya başlayan 2 çocuk annesi Kocaacar, babasının 2019'daki vefatı sonrası tüm sorumluluğu üstlendi.

Babasından aldığı bayrağı daha ileriye taşımak için kolları sıvayan Kocaacar, farklı tatları da üretim sürecine dahil ederek yurt içinde ve dışında sofraları lezzetlendiriyor.

Firmanın ikinci kuşak temsilcisi Kocaacar, AA muhabirine, babasının "Yoruldum kızım gel bana destek ol" sözüyle öğretmenliği bırakıp iş dünyasına adım attığını söyledi.

Şirket işlerini yakından takip edebilmek için öğretmenlik yaptığı dönemde Akdeniz Üniversitesinde işletme alanında master yaptığını belirten Kocaacar, 3 yıl babasıyla çalıştığını ancak babasının vefatı sonrası sorumluluk alanının daha da genişlediğini dile getirdi.

"Çok geniş bir ürün çeşitliliğine sahibiz"

Köklü bir firmayı daha üst seviyelere taşımak için ürün çeşitliliği alanında çalışmalar yaptığını söyleyen Kocaacar, şöyle dedi:

"Tek vardiyada 2 bin ton gibi bir yıllık kapasiteye sahibiz, 19 ülkeye ürünlerimiz gidiyor. Bunu artırmak için elimizden geldiğince çalışma yapıyoruz. En uzak Trinidad Tobago'ya ürünümüz gitti. ABD ağırlıklı çalışıyoruz. Kanada, Japonya, Hollanda, Belçika, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar başta olmak üzere toplamda 19 ülkeye ulaştık. 64 farklı meyve ve sebzeden yapılmış ürünlerimiz var, 600'ün üstünde ürün çeşitliliğine sahibiz. Hem yöresel geleneksel ürünlerimiz hem de farklı bakış açısıyla geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizle beraber çok geniş bir ürün çeşitliliğine sahibiz."

Kocaacar, hem zeytin, acı biber gibi farklı tatlardan reçeller yaptıklarını hem de çeşitli baharatlarla eşleştirip aromatik soslar ürettiklerini belirtti.

Farklı tatların buluşmasıyla eşsiz lezzetlerin ortaya çıktığını ifade eden Kocaacar, "Kahvaltıda çilek reçelini tüketebilirsiniz ama öğle menüsünde bir balkabağı reçeli üzerine Manavgat'ın tahini ile beraber süslediğinizde hızlı bir tatlıya dönüşebiliyor. ya da akşam yemeğinde eğer bir et yemeği varsa yanında acı biber reçelimiz tamamlayıcı bir sos olarak menüye renk katabiliyor." diye konuştu.

Yöresel ürünler tercih ediliyor

Ebru Kocaacar, kullanacakları malzemeleri seçerken de yerli üretime ve kalitesine özen gösterdiklerini söyledi.

Aynı lezzeti yakalayabilmek için bölgelere özgü ürünleri tercih ettiklerini dile getiren Kocaacar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İthal ürün kullanmıyoruz. Yöresinden, yerinden doğru ürünlere ulaşmaya çalışıyoruz. Doğru ürünlere doğru şekilde ulaştığımız zaman da ekstra hiçbir katkı maddesi, koku verici, aroma kullanmaya ihtiyaç duymuyoruz. Çileği Konya Hüyük tarafından ya da Silifke tarafından alıyoruz. Çünkü orası bizim için aromatik olarak güzel ürünlere ulaşabileceğimiz noktalar. Vişneyi Afyon Çay bölgesinden, ayvayı Geyve'den, kayısıyı Malatya'dan almaya dikkat ediyoruz ki oranın aromatik özelliğiyle benim reçelim kendi güzelliğini koruyabilsin."

Şu anda 90 kişiyi istihdam ettiklerini belirten Kocaacar, sayıyı artırmak için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Kocaacar, aile şirketlerinin daha uzun yıllar üretmeye devam etmesini, hatta kendi çocuklarının üçüncü, dördüncü kuşak olarak üretimi sürdürmelerini istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Antalya, İhracat, Ekonomi, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ebru Kocaacar: Geniş Ürün Yelpazesiyle Dünya Çapında Reçeller Üretiyor - Son Dakika

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