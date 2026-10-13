EBSO seçimini tek listeyle 94 oyla Karabağlı kazandı, dönüşüme dikkat çekti - Son Dakika
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EBSO seçimini tek listeyle 94 oyla Karabağlı kazandı, dönüşüme dikkat çekti

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EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimini tek listeyle giren Mustafa Karabağlı, 94 oyla başkan oldu. Karabağlı, sanayicilerin büyük çoğunluğunun desteğini hissettiğini belirterek seçim sonucunun dönüşüm vizyonuna duyulan isteği gösterdiğini ifade etti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Karabağlı seçildi.

Tek listeyle gidilen seçimde 94 oy alan Karabağlı, odanın yeni yönetim kurulu başkanı oldu.

Karabağlı, oy verme işlemlerinin ardından yaptığı konuşmada, seçim sonucunun sanayicilerin dönüşüm vizyonuna yönelik isteğini ortaya koyduğunu söyledi.

Sanayicilerin büyük çoğunluğunun desteğini hissettiğini belirten Karabağlı, bu desteğin kendilerine güç verdiğini ve sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Mustafa Karabağlı, "İnşallah ne vaat ettiysek bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Sanayicimiz lütfen geleceğe umutla baksın. Artık burada biz varız, yolumuz açık olsun." dedi.

Kaynak: AA
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