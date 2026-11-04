ECB başkanlığı yarışında Hollanda, Klaas Knot'u resmen aday gösterdi

Hollanda hükümeti, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığı için eski Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot'u aday gösterdiğini resmen duyurdu.

Geçen hafta görevinden ayrılacağını açıklayan mevcut ECB Başkanı Christine Lagarde, normal görev süresinin dolmasına yaklaşık 9 ay kala, gelecek yılın şubat ayında koltuğunu devretmeye hazırlanıyor.

Lagarde'ın erken ayrılma kararı sonrası halefinin kim olacağı merak konusu olurken ilk resmi hamle Hollanda'dan geldi.

Hollanda hükümeti, ECB başkanlığı için eski Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot'u aday gösterdiğini duyurdu.

Avro Bölgesi ülkelerinin aday gösterme süreci 7 Kasım'a kadar devam edecek. Üye ülkelerin sunduğu adaylar, Avro Bölgesi maliye bakanlarının 9 Kasım'da gerçekleştireceği toplantıda masaya yatırılacak.

Lagarde'ın halefi, Avro Bölgesi ülkelerinin tavsiyesi doğrultusunda Avrupa Birliği (AB) liderleri tarafından resmen atanacak.

Yeni başkanlık yarışı için kulisler hareketlenirken Hollandalı Klaas Knot ile İspanya Merkez Bankası eski Başkanı Pablo Hernandez de Cos, ECB'nin bir sonraki başkanı olabilmek için en güçlü iki favori arasında gösteriliyor.