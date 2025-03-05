ECB Faiz İndirimlerinde Durağanlık Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ECB Faiz İndirimlerinde Durağanlık Bekleniyor

ECB, Mart'ta 25 baz puan faiz indirimine gitmesi beklenirken, sonrası için belirsizlik hakim.

05.03.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) bu ay faiz indirimi beklenmesine karşın mart ayından sonra "bekle-gör" tutumu benimseyerek faiz indirimlerine ara verebileceği öngörülüyor.

ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin riskler artarken, Almanya'da yeni hükümete ilişkin belirsizlikler, Ukrayna'da olası bir ateşkes ve savunma harcamalarında beklenen artış ECB'nin bundan sonra baş etmek zorunda kalabileceği temel zorluklar arasında yer alıyor.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Avro Bölgesi ekonomisinin dip seviyelerde bulunduğunu ve toparlanmasının sınırlı kalabileceğini belirtti.

Üstelik ABD'den gelebilecek ithalat tarifelerinin yeni bir zorluk olabileceğini ifade eden Houte, enflasyon muhtemelen ulaşabileceği en yüksek seviyeye ulaşmış olsa da, düşüşün muhtemelen çok kademeli olacağını ve kısa vadede enflasyonun yüzde 2'ye gerilemesinin muhtemel olmadığını söyledi.

Houte, ECB Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun para politikasının hala kısıtlayıcı olduğunu düşündüğünü ve Avro Bölgesinde büyümenin zayıf kalmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Mart toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indiriminin mantıklı bir tercih gibi göründüğünü aktaran Houte, ancak finansal piyasaların mart toplantısının ötesinde para politikasının gidişatına ilişkin yorumları duymaya oldukça istekli olacağını aktardı.

Bu bağlamda, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel'in yakın zamanda "Her şeyden önce, faiz indirimlerimizi duraklatmamız veya durdurmamız gerekebileceği noktaya yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandığını dile getiren Houte, " Mart toplantısında bir faiz indirimi daha olacak, ancak daha fazla faiz indirimi potansiyeli azalacak." dedi.

ECB'den 25 baz puanlık indirim bekleniyor

Natixis Fransa, Belçika ve Avro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Hadrien Camatte, ECB'nin mevduat faiz oranında 25 baz puan düşürebileceğini belirtti.

İzlenecek en önemli hususun ECB'nin Mart ayındaki açıklamasında para politikası kısıtlamalarına ilişkin ifadelerini koruyacağı mı yoksa kaldıracağı mı olduğunu ifade eden Camatte ancak ECB Yönetim Kurulunun veriye dayalı yaklaşımını sürdüreceğini aktardı.

Camatte, "Mart ayında yapılacak faiz indiriminden sonra ECB'nin izleyeceği yolun daha fazla belirsizlik içerebilir. ECB yetkililerinden gelen son açıklamaların ECB'nin faiz indirimlerini henüz tamamlamadığını gösteriyor. Ancak yönetim kurulu içindeki şahin kesim, ECB'nin faiz ayarlamalarını duraklatması veya durdurması gereken bir noktaya yaklaştığını savunuyor gibi görünüyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Doğal faiz oranının haziran ayına kadar yüzde 2 seviyesine kadar inebileceğini ifade eden Camatte, ECB'nin bundan sonra bekle gör moduna geçebileceğini kaydetti.

Camatte "Çekirdek enflasyon inatçılığını sürdürüp yavaşlamaması durumunda ECB faiz indirimlerine nisan ayından itibaren veya daha sonra ara verebilir." ifadelerini kullandı.

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas Van Geffen, bazı politika yapıcıların yakında faiz indirimlerine bir ara vermenin zamanının geldiğine inandığını ancak bunun mart toplantısında faiz indirimini engellemeyeceği öngörüsünde bulundu.

Mart toplantısında mevduat faizinde 25 baz puanlık indirim olabileceğini belirten Geffen, "Temel senaryomuz Nisan ayında bir kesinti daha olacak, ancak bir sonraki adımın Haziran ayına ertelenmesi riskinin arttığını görüyoruz." dedi.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB Faiz İndirimlerinde Durağanlık Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
10:42 Ekrem İmamoğlu “sahte diploma“ soruşturmasında ifade verdi Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında ifade verdi
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:18:24. #7.13#
SON DAKİKA: ECB Faiz İndirimlerinde Durağanlık Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.