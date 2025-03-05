ECB Faiz İndirimlerinde Durağanlık Bekleniyor

Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) bu ay faiz indirimi beklenmesine karşın mart ayından sonra "bekle-gör" tutumu benimseyerek faiz indirimlerine ara verebileceği öngörülüyor.

ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin riskler artarken, Almanya'da yeni hükümete ilişkin belirsizlikler, Ukrayna'da olası bir ateşkes ve savunma harcamalarında beklenen artış ECB'nin bundan sonra baş etmek zorunda kalabileceği temel zorluklar arasında yer alıyor.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Avro Bölgesi ekonomisinin dip seviyelerde bulunduğunu ve toparlanmasının sınırlı kalabileceğini belirtti.

Üstelik ABD'den gelebilecek ithalat tarifelerinin yeni bir zorluk olabileceğini ifade eden Houte, enflasyon muhtemelen ulaşabileceği en yüksek seviyeye ulaşmış olsa da, düşüşün muhtemelen çok kademeli olacağını ve kısa vadede enflasyonun yüzde 2'ye gerilemesinin muhtemel olmadığını söyledi.

Houte, ECB Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun para politikasının hala kısıtlayıcı olduğunu düşündüğünü ve Avro Bölgesinde büyümenin zayıf kalmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Mart toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indiriminin mantıklı bir tercih gibi göründüğünü aktaran Houte, ancak finansal piyasaların mart toplantısının ötesinde para politikasının gidişatına ilişkin yorumları duymaya oldukça istekli olacağını aktardı.

Bu bağlamda, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel'in yakın zamanda "Her şeyden önce, faiz indirimlerimizi duraklatmamız veya durdurmamız gerekebileceği noktaya yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandığını dile getiren Houte, " Mart toplantısında bir faiz indirimi daha olacak, ancak daha fazla faiz indirimi potansiyeli azalacak." dedi.

ECB'den 25 baz puanlık indirim bekleniyor

Natixis Fransa, Belçika ve Avro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Hadrien Camatte, ECB'nin mevduat faiz oranında 25 baz puan düşürebileceğini belirtti.

İzlenecek en önemli hususun ECB'nin Mart ayındaki açıklamasında para politikası kısıtlamalarına ilişkin ifadelerini koruyacağı mı yoksa kaldıracağı mı olduğunu ifade eden Camatte ancak ECB Yönetim Kurulunun veriye dayalı yaklaşımını sürdüreceğini aktardı.

Camatte, "Mart ayında yapılacak faiz indiriminden sonra ECB'nin izleyeceği yolun daha fazla belirsizlik içerebilir. ECB yetkililerinden gelen son açıklamaların ECB'nin faiz indirimlerini henüz tamamlamadığını gösteriyor. Ancak yönetim kurulu içindeki şahin kesim, ECB'nin faiz ayarlamalarını duraklatması veya durdurması gereken bir noktaya yaklaştığını savunuyor gibi görünüyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Doğal faiz oranının haziran ayına kadar yüzde 2 seviyesine kadar inebileceğini ifade eden Camatte, ECB'nin bundan sonra bekle gör moduna geçebileceğini kaydetti.

Camatte "Çekirdek enflasyon inatçılığını sürdürüp yavaşlamaması durumunda ECB faiz indirimlerine nisan ayından itibaren veya daha sonra ara verebilir." ifadelerini kullandı.

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas Van Geffen, bazı politika yapıcıların yakında faiz indirimlerine bir ara vermenin zamanının geldiğine inandığını ancak bunun mart toplantısında faiz indirimini engellemeyeceği öngörüsünde bulundu.

Mart toplantısında mevduat faizinde 25 baz puanlık indirim olabileceğini belirten Geffen, "Temel senaryomuz Nisan ayında bir kesinti daha olacak, ancak bir sonraki adımın Haziran ayına ertelenmesi riskinin arttığını görüyoruz." dedi.