ECB Başkan Yardımcısı: Haziran Ayında Faiz İndirimi Tartışılabilir - Son Dakika
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Ekonomi

ECB Başkan Yardımcısı: Haziran Ayında Faiz İndirimi Tartışılabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin haziran ayında faiz indirimini tartışabileceğini bildirdi. Piyasalar ECB'den bu yılın ilk yarısında faiz indirimi beklerken, ECB üyelerinin sözle yönlendirmeleri de devam ediyor. De Guindos, Yunan gazetesi Naftemporiki'ye verdiği mülakatta, ECB'nin atacağı faiz adımlarını henüz tartışmadığını belirtti. Faiz indirimi için daha fazla bilginin toplanmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan de Guindos, ücretler ve büyüme verileri ışığında faiz indirimini Haziran 2024'te konuşmaya hazır olacaklarını ifade etti. De Guindos, 'Haziran ayında yeni projeksiyonlarımız da olacak ve o zaman bunları tartışmaya hazır olacağız.' bilgisi verdi. Son gelişmelerin enflasyonda net bir düşüş süreci yaşandığını gösterdiğini belirten de Guindos, 'Asıl risk, şu anda yüzde 5 civarında olan yüksek ücret artışı ile çok düşük verimliliğin bir araya gelmesidir.' ifadesini kullandı. De Guindos, ECB'nin verilere bağlı olacağını ve para politikasını da buna göre belirleyeceğini kaydetti. Bu arada, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,6'ya geriledi. 20 ülkeli bölgede çekirdek enflasyon oranı da ocaktaki yüzde 3,3 seviyesinden şubatta yüzde 3,1'e düştü. ECB ise yüzde 2 enflasyon hedefliyor. Öte yandan, Hollanda, Slovakya, İspanya, İrlanda ve Yunanistan merkez bankası başkanları faiz indirimi için olası tarih olarak Haziran ayını işaret etmişti.

19.03.2024 13:01  Güncelleme: 13:05
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin haziran ayında faiz indirimini tartışabileceğini bildirdi.

Piyasalar ECB'den bu yılın ilk yarısında faiz indirimi beklerken, ECB üyelerinin sözle yönlendirmeleri de devam ediyor.

De Guindos, Yunan gazetesi Naftemporiki'ye verdiği mülakatta, ECB'nin atacağı faiz adımlarını henüz tartışmadığını belirtti.

Faiz indirimi için daha fazla bilginin toplanmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan de Guindos, ücretler ve büyüme verileri ışığında faiz indirimini Haziran 2024'te konuşmaya hazır olacaklarını ifade etti.

De Guindos, "Haziran ayında yeni projeksiyonlarımız da olacak ve o zaman bunları tartışmaya hazır olacağız." bilgisi verdi.

Son gelişmelerin enflasyonda net bir düşüş süreci yaşandığını gösterdiğini belirten de Guindos, "Asıl risk, şu anda yüzde 5 civarında olan yüksek ücret artışı ile çok düşük verimliliğin bir araya gelmesidir." ifadesini kullandı.

De Guindos, ECB'nin verilere bağlı olacağını ve para politikasını da buna göre belirleyeceğini kaydetti.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,6'ya geriledi. 20 ülkeli bölgede çekirdek enflasyon oranı da ocaktaki yüzde 3,3 seviyesinden şubatta yüzde 3,1'e düştü. ECB ise yüzde 2 enflasyon hedefliyor.

Öte yandan, Hollanda, Slovakya, İspanya, İrlanda ve Yunanistan merkez bankası başkanları faiz indirimi için olası tarih olarak Haziran ayını işaret etmişti.

Kaynak: AA

Yunanistan, Hollanda, Slovakya, İspanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB Başkan Yardımcısı: Haziran Ayında Faiz İndirimi Tartışılabilir - Son Dakika

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