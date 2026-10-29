ECB üç temel politika faizini değiştirmedi, mevduat yüzde 2,50'de kaldı - Son Dakika
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ECB üç temel politika faizini değiştirmedi, mevduat yüzde 2,50'de kaldı

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ECB, Orta Doğu kaynaklı enerji krizi ve fiyat baskılarına rağmen üç temel politika faizini sabit tuttu; mevduat faizi yüzde 2,50'de kaldı. Karardan saatler önce ECB Başkanı Christine Lagarde'ın görevini 7 Şubat 2027 itibarıyla bırakacağı açıklandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Orta Doğu'daki gerilimin tetiklediği enerji krizi ve yükselen fiyat baskılarına rağmen üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tuttu.

ECB Yönetim Konseyi, Frankfurt'ta gerçekleştirdiği ekim ayı toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

Buna göre, ABD Merkez Bankasının (Fed) ardından ECB de faiz artırım döngüsüne şimdilik ara verdi.

Banka, piyasa beklentileri doğrultusunda mevduat faizini yüzde 2,50'de, ana refinansman faizini yüzde 2,65'te ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,90'da sabit bıraktı.

Piyasa analistleri, Orta Doğu'daki gerilimin tetiklediği enerji krizi ve yükselen fiyat baskılarına rağmen Bankanın üç temel politika faizini sabit tutmasını bekliyordu. Bununla birlikte analistler, Noel öncesinde hem ABD hem de Avro Bölgesi'nde faizlerin yeniden artırılabileceğini öngörüyor.

Enerji şoku büyüme ve enflasyonu tehdit ediyor

Toplantının ardından yayımlanan açıklamada, artan enerji fiyatlarının enflasyon görünümünde yukarı yönlü, büyüme görünümünde ise aşağı yönlü riskler oluşturduğu vurgulandı.

Enerji şokunun dolaylı etkilerinin enflasyonu tırmandırabileceğine dikkatin çekildiği açıklamada, finansman koşullarının sıkılaşmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, ECB'nin para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin önceden bir taahhütte bulunmayacağı yinelenerek, "Yönetim Konseyi, enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe dönmesini sağlamak amacıyla veri odaklı ve toplantı bazlı yaklaşımını sürdürecektir. Kararlar, ekonomik ve finansal veriler ile para politikası geçişkenliğinin gücüne göre şekillenecektir" ifadesine yer verildi.

ECB'nin açıklamasında, ayrıca, Varlık Alım Programı (APP) ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) portföylerinin ölçülü ve öngörülebilir bir hızda azaltılmaya devam ettiği bildirildi.

Lagarde'ın erken istifası gündeme oturdu

Faiz kararından sadece birkaç saat önce, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın görevinden erken ayrılacağı açıklandı.

ECB'den yapılan açıklamada normal şartlarda görev süresi Ekim 2027'de dolacak olan Lagarde'ın, 7 Şubat 2027 itibarıyla görevini bırakacağı duyuruldu.

Lagarde'ın erken istifa kararının, TSİ 16.45'te başlayacak olan basın toplantısının en önemli gündem maddesi olması bekleniyor.

Banka kaynakları, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın istifa kararının yanı sıra kendi ülkesindeki ekonomik durumun da Frankfurt'taki basın toplantısında öncelikli gündem maddelerinden biri olacağını belirtiyor.

Bu arada, yüksek enflasyon baskısının yanı sıra son dönemde tahvil faizlerinde yaşanan keskin yükseliş, ECB yönetiminde endişelere yol açıyor.

Fransa'da 10 yıllık devlet tahvillerinin gösterge faiz oranı, 2002'den bu yana ilk kez yüzde 5'in üzerine tırmandı.

Bu gelişmeyle birlikte, Fransa tahvilleri ile güvenli liman olarak kabul edilen Alman devlet tahvilleri arasındaki getiri farkı Avro krizinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Kaynak: AA
Christine LagardeOrta DoğuPolitikaEkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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