Eczacıbaşı CEO'su Gümrah Görevden Ayrılıyor

Ekonomi

Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah'ın, sağlık sorunları nedeniyle yıl sonunda görevinden ayrılma kararı aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2017'den bu yana Eczacıbaşı Topluluğu'nda CEO olarak görev yapan Gümrah, yıl sonuna kadar yönetim kurulu başkan danışmanı olarak görev yapmaya devam edecek.

Geçiş döneminde, topluluk üst yönetimi doğrudan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek.