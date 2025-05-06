Eczacılara Beslenme İletişimi Eğitimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Eczacılara Beslenme İletişimi Eğitimi Başladı

Sabri Ülker Vakfı, eczacılara yönelik beslenme iletişimi programını başlattı.

06.05.2025 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabri Ülker Vakfı, eczacılara yönelik "Beslenme İletişimi" programını hayata geçirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, program, Türk Eczacıları Birliği (TEB), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) ve Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği'nin (TİHUD) sosyal iletişim platformları üzerinden canlı konsey toplantısıyla başladı.

Toplantıda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Begüm Kalyoncu Atasoy, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir ve Ankara Eczacı Odası Başkanı Uzm. Ecz. Cem Abbasoğlu da görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Eczacılık Dünyası platformu üzerinden 1,162, TİHUDUM aracılığıyla 1,327, AHEF Akademi portalından 1,209 kişinin izlediği canlı konsey, yaklaşık 3 bin 700 kişiye ulaştı.

Ortak canlı konsey toplantısının ardından "Beslenme ve Sağlıklı Yaşlanma" konusuyla başlayan eczacılara yönelik eğitimlerin 11 Kasım'a kadar aralıklarla sürmesi planlanıyor.

Sabri Ülker Vakfı'nın, daha önce iç hastalıkları hekimleri için başlattığı "İleri Beslenme ve Beslenme İletişimi Eğitimi" de eczacılara yönelik eğitimle eş zamanlı devam edecek.

Açıklamada canlı konsey toplantısındaki konuşmasına yer verilen Sabri Ülker Vakfı Başkan Talat İçöz, Sabri Ülker Vakfı'nın bu yıl 15'inci yılını kutladığını ve kurulduğu günden bu yana her biri alanında ilk olan sürdürülebilir projeler hayata geçirdiklerini kaydetti.

İçöz, 2022'de Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'yla başlayıp Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği'yle devam ettirdikleri "Beslenme İletişimi" eğitim programlarına bugüne kadar hekimlerin yaklaşık 20 bin kez erişim sağladığını belirtti.

Hekimlerin ardından eczacıları da programa dahil etmek gerektiğini düşündüklerini aktaran İçöz, şunları kaydetti:

"Bu amaçla oluşturduğumuz 10 oturumluk programımızın, sağlık ve beslenme alanında bilgi kirliliğinin en fazla yaşandığı konu başlıklarında, bilimsel bilgiyi topluma ulaştırmaya önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Eğitimlerimiz sonrasında iç hastalıkları hekimlerimizin yüzde 96'sı, aile hekimlerimizin ise yüzde 90'ı bu eğitimlerin tıp fakültesi müfredatında yer almasını istediklerini belirtmişti. Programla nihai hedefimiz, tıp ve eczacılık fakültelerimizin çekirdek programlarında bu eğitimlerin yer alması ve hekimlerimizin, eczacılarımızın beslenme iletişimi konusunda donanımlı şekilde mezun olmasıdır. Bunun gerçekleşmesi, yüz yüze, göz göze iletişim kurulan doktorlar ve eczacılar aracılığıyla toplumsal refaha katkı sunulması anlamına gelecektir. Bu çağrımızın ve çabalarımızın karşılık bulmasını diliyorum."

Katılımcıların programdan fayda sağlayacağına inanıyoruz

"Beslenme ve Beslenme İletişimi" programının müfredatını hazırlayan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal da hekimler ve eczacıların asli görevlerinin dışında sağlıklı yaşamı destekleyen beslenme önerilerini de hastalara sunmakla mükellef sağlık profesyonelleri olduklarını ifade etti.

Ünal, programımızın yol haritasını birlikte oluşturdukları eczacıların, eğitimlerden edindikleri becerileri pratiğe aktardığını bildiren hekimler kadar programdan fayda sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Sabri Ülker Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nur Baran Aksakal ise hemen her konuda olduğu beslenme alanında da büyük bir bilgi olduğunu belirtti.

Farklı platformlardaki beslenmeyle ilgili bilgi kirliliğine dikkati çeken Aksakal, bu alanda iletişim becerisi kazandıracak eğitimlerin yetersiz olduğunu belirtti.

Aksakal, "Bu da bu alanda hekimlere yönelik beslenme eğitimi ve beslenme iletişimi programlarının geliştirilmesini daha da önemli hale getiriyor. Bu nedenle gerek ailelerin gerekse ilk basamak sağlık kuruluşu olan aile hekimlerinin bu konuda eğitilmesi, gençlere ve çocuklara sağlıklı beslenme konusunda yol göstermesi bakımından büyük önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Sabri Ülker, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eczacılara Beslenme İletişimi Eğitimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Yok böyle kavga Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı Yok böyle kavga! Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı
Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel mühürlendi Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel mühürlendi
U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı Polis sahaya indi U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi
İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze’de yerleşim bölgesini havaya uçurdu İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze'de yerleşim bölgesini havaya uçurdu
Galatasaray’dan Osimhen’e özel görülmemiş drone gösterisi şovu Galatasaray'dan Osimhen'e özel görülmemiş drone gösterisi şovu
Altın mı gümüş mü ABD’li banka yatırımcılar için tercihini yaptı Altın mı gümüş mü? ABD'li banka yatırımcılar için tercihini yaptı
Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu
Microsoft, Skype’ı kullanımdan kaldırdı Microsoft, Skype'ı kullanımdan kaldırdı
Amatör Lig’de ilginç anlar Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı Amatör Lig'de ilginç anlar! Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 14:40:12. #7.12#
SON DAKİKA: Eczacılara Beslenme İletişimi Eğitimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.