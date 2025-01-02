Edenred, Yemek Kartlarındaki Prim Uygulamasını Memnuniyetle Karşılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Edenred, Yemek Kartlarındaki Prim Uygulamasını Memnuniyetle Karşılıyor

Edenred, Yemek Kartlarındaki Prim Uygulamasını Memnuniyetle Karşılıyor

Edenred Türkiye CEO'su Selçuk Boztepe, SGK'nın yemek kartları primlerini kaldırmasını olumlu buldu.

02.01.2025 14:20
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Edenred Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Boztepe, işçi ve işveren primlerinin yemek kartlarından tekrar kaldırılmasına yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kararını, memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, SGK'nın, yemek kartlarından herhangi bir limite tabi olmaksızın prim alınmayacağı yönünde yayınladığı genelge değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Boztepe, Ticket Restaurant Edenred olarak bu karardan büyük mutluluk duyduklarını, bu sayede işverenlerin maliyetlerini düşürerek çalışanlarına daha yüksek bir öğle yemeği tutarı yatırabileceğini belirtti.

Boztepe, "Vergi istisnaları sayesinde çalışanların öğle yemeğini yemek kartı ile vermek, işverenler için daha cazip hale gelecek. Bu sayede ülke ekonomisine sağlanan katma değer artacak. Yemek kartlarının yeme-içme sektörünü kayıtlı hale getirmesi, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye önemli bir destek verecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu düzenlemenin, yeme-içme sektörü için büyük bir fırsat yarattığını aktaran Boztepe, yemek kartlarındaki bakiyelerin yükselmesiyle restoran ve kafelerde yapılan harcamaların da artarak sektörün gelişimine destek olacağına değindi.

Boğaziçi Üniversitesinin "Yemek Kartlarının Makroekonomik Etki Analizi" başlıklı çalışmasına atıfta bulunan Boztepe, şunları kaydetti:

"Bu çalışma, yeme-içme sektöründe yemek kartları aracılığıyla yapılan ek harcamaların, ülkemizde 210 bini aşkın vatandaşımızın istihdam edilmesine zemin hazırlamış olduğunu ortaya koymakta. Bu durum, sektörde düzenli ve öngörülebilir gelirlerin artmasına, yeni iş fırsatlarının doğmasına, çalışanların dengeli beslenme ihtiyacına, işverenlerin maliyetlerini optimize etmesine ve ülke ekonomisinin kayıt dışılıkla mücadelesine oldukça olumlu katkı sunacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Edenred, Yemek Kartlarındaki Prim Uygulamasını Memnuniyetle Karşılıyor - Son Dakika

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