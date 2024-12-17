Edirne Borsasında ELÜS Sistemi Tanıtıldı

Ekonomi

Edirne Ticaret Borsasında (ETB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) sistemi tanıtıldı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu A.Ş. (Marmara ÜPAK) Genel Müdürü Can Şatıroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, lisanslı depolarda bulunan ürünler için düzenlenen ELÜS'ün hali hazırda Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) platformu üzerinden alınıp satıldığını belirtti.

Aracılı sisteme geçiş nedeniyle 13 Ocak'ta TÜRİB platformunun alım satım işlemlerine kapatılacağını ifade eden Şatıroğlu ELÜS alım satım işlemlerinin Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) üzerinden gerçekleştirileceğini kaydetti.

Şatıroğlu, TÜRİB'e kayıtlı olan tüm üreticiler ile şirketlerin ticaret borsaları aracılığıyla Marmara ÜPAK platformuna kayıt yaptırmalarını veya bilgilerini güncellemeleri gerektiğini kaydetti.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk de aracılı sisteme geçiş öncesinde borsa olarak hazırlıkları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Keşan'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

Keşan Belediyesinde düzenlenen toplantıda muhtarlar bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda mahallelerin talep ve ihtiyaçları ele alındı.

Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı ve ilgili birim müdürlerinin de katılım sağladığı toplantıda, mahallelerin öncelikli sorunları ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Atlı, yaptığı konuşmada, tüm sorunların çözümü için muhtarlarla koordinasyon içerisinde hareket edeceklerini kaydetti.