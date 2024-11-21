Edirne'de Çeltik Toplantısı: Enerji Maliyetleri Düşüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Edirne'de Çeltik Toplantısı: Enerji Maliyetleri Düşüyor

Edirne\'de Çeltik Toplantısı: Enerji Maliyetleri Düşüyor

Vali Sezer, GES projeleri ile üreticilerin enerji maliyetlerini azaltacağını söyledi.

21.11.2024 20:25
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Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala ilçesinde gerçekleştirilen Çeltik Sezonu Değerlendirme ve Su Yönetimi Toplantısı'nda bir araya geldiği üreticilere, tüm kamu araç-gereç ve personelleri ile üreticilerin emrinde olduklarının altını çizerek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Edirne'ye yapacağı 2 GES projesi ile sulamada enerji maliyetlerinin düşebileceğini söyledi.

İpsala Ticaret Borsası İbrahim Girgin Seans ve Konferans Salonu'nda, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında başlayan Çeltik Sezonu Değerlendirme ve Su Yönetimi Toplantısı'nda; İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, 2024 üretim sezonundaki kuraklık nedeniyle verim kaybı ve randıman düşüklüklerinin yaşandığını belirtirken, Vali Sezer'e, yaptığı doğru planlamalar ile Edirne'den Enez'e kadar suyu dengeli kullanıldığı için üreticiler adına tekrar bir teşekkür etti. Toplantının devamında, Edirne Tarım ve Orman il Müdürü Atilla Bayazıt ile DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, devlet eliyle yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından üreticilere seslenen Edirne Valisi Yunus Sezer, sahada olmak ile koltukta oturmak arasında fark olduğunun altını çizerek, koltukta otururken her şeyin toz pembe göründüğünü belirtti. Üretim yapan herkesin saygıyı hak ettiğini vurgulayan Sezer, "Şubat itibarıyla Çakmak Barajı'na suyu basmış olacağız. Tunca Nehri regülatörü 2025 yılında tamamlanacak. Belki de 2026 yılında, bu yıl yaşadığımız sıkıntıların çok azını yaşamış olacağız. Bir müjdemiz var. Türkiye'de 3 tane GES projesi bu yıl yatırım programına girdi. Bu yatırımlardan 2'si Edirne'ye yapılacak. Bu kapsamda Çakmak ve Hamzadere Sulama birliklerimize 10'ar megavat'lık GES Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yatırım programına alındı. İnşallah enerji fiyatlarını düşürme adına çok önemli bir yatırım oldu" dedi.

"Ben de dahil olmak üzere, tüm kamu kurumlarındaki araç-gereç, personelimiz sizin emrinizdedir"

Her birlik ve kooperatifin, araç gereçleri ile yaptıkları işler nedeniyle maliyetlerin arttığını ifade eden Yunus Sezer, "Üreticimizin bir birimden ne kadar daha fazla kazanacağının arayışı içerisinde olalım. Arkadaşlarımız ona göre çalışsınlar. Kimseden fazladan para almayalım. Alabilirsek eksik alalım. Yeter ki siz üretin. Ben de dahil olmak üzere, tüm kamu kurumlarındaki araç-gereç, personelimiz sizin emrinizdedir. Bu ülke için üretenlerin başımızın üzerinde yer var. Üretici çok kazansın. Köylerimizde küçük sulama projelerini son derece hızlı yapacağız. Öte yandan, Edirne'de damızlık düve üretimi noktasında pilot il olması için 6 aydır çalışma yürütüyoruz. Yurt dışından Türkiye'ye 100 binin üzerinde damızlık düve alındı. Bu çalışmayı Tarım ve Orman Bakanımıza ilettik. Finans anlamında da görüşmelerimiz oldu. Edirne'yi, inşallah hayvancılık ile ilgili hem Türkiye'yi besleyecek, hem de buradan Orta Doğu'ya, Avrupa'ya ihracat yapacağımız üretim deposu haline getireceğiz. Bunu tamamlayacak şekilde meraların ıslahını çok hızlı şekilde yapmak istiyoruz. Meraların sulanabilmesi ve yem bitkilerinin ekilmesi konusunda uygulamayı yapacağız. Hayvancılık ve tarımla ile ilgili kapım sonuna kadar açık" dedi.

Toplantı, üreticilerin aktardığı sorunların not edilmesinin ardından sona erdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Edirne'de Çeltik Toplantısı: Enerji Maliyetleri Düşüyor - Son Dakika

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