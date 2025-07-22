Edirne'de Ekmek Zammı İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Edirne'de Ekmek Zammı İptal Edildi

Edirne\'de Ekmek Zammı İptal Edildi
22.07.2025 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valiliği'nin itirazı sonucu mahkeme, ekmek zammını iptal etti. Fiyatlarda düşüş bekleniyor.

Edirne'de Mart ayında yürürlüğe giren ekmek zammına ilişkin Edirne Valiliği tarafından açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, zam kararını iptal etti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın 20 Mart 2025 tarihli ve 29 sayılı kararı doğrultusunda, 220 gram ekmek 15 TL, 440 gram ekmek ise 30 TL olarak belirlenmişti. Bu fiyatlara göre kilogram başına ücret 68,18 TL'ye yükselmişti. Zam kararının ardından kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Edirne Valiliği, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na dayanarak tarifeye itiraz etti. Kurulan dört kişilik komisyonda yalnızca Valilik temsilcisi zam aleyhine oy kullanırken, diğer üyelerin ret oyu vermesi nedeniyle itiraz reddedildi. Bunun üzerine Valilik, konuyu yargıya taşıdı. Açılan dava sonucunda mahkeme, Edirne Valiliği'ni haklı bularak ekmek zammı kararını iptal etti. Kararın ardından kentte ekmek fiyatlarında düşüş bekleniyor.

"Tarifeyi uygulamak zorunda kaldık"

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, mahkeme kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gerekçeli karar henüz elimize ulaşmadı. Kararın dayandığı nedenleri gördükten sonra daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz. Edirne merkezdeki fiyatlar, Türkiye ortalamasının bir miktar üzerindeydi. O dönemde arkadaşlara, fiyatları ülke genelindeki seviyelere çekelim önerisinde bulundum. Ancak Ticaret ve Sanayi Odası tarifeyi uygun bulunca, ilçelerle merkez arasında farklı fiyat oluşmaması için biz de aynı tarifeyi uygulamak zorunda kaldık" dedi.

Sürecin Valiliğin itirazıyla başladığını hatırlatan Cingöz, "Komisyonda itiraz reddedilince Valilik konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme de fiyatları uygun bulmamış olacak ki iptal kararı verdi. Vatandaş bu karardan memnundur. Sonuçta herkes cebinden çıkan paraya bakar," ifadelerini kullandı.

Cingöz, karar sonrası sürecin yeniden başlayacağını ve bunun yaklaşık 2 ila 2,5 ay sürebileceğini belirterek, ekmeğe yeniden zam yapılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.

"Önce maliyetler kontrol altına alınmalı"

Fırın işletmecisi Ali Buğday ise kararı değerlendirerek, "Mevcut ekmek fiyatları makul seviyede. Bu fiyatlar esnafın ya da fırıncıların kendi başına belirlediği rakamlar değil. Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Odası gibi yetkili kurumlar tarafından belirlendi. Biz zamları kendi isteğimizle yapmıyoruz. Girdi maliyetleri her geçen gün artıyor. Eğer fiyatlara müdahale edilecekse, önce maliyetler kontrol altına alınmalı. Esnaf olarak zam yapma taraftarı değiliz" dedi.

"Bence pahalı değil"

Vatandaşlardan Hüseyin Teoman Ersöz ise, ekmek fiyatlarının pahalı olmadığını belirterek, "Bence pahalı değil, çünkü her şeyin bir maliyeti var. Dükkan kirası, elektrik gideri gibi masraflar göz önünde bulundurulmalı. Eğer bu maliyetleri karşılıyorsa sorun yok. Fiyatın yüksek olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne Valiliği, Yerel Haberler, 3-sayfa, Ekonomi, Mahkeme, edirne, Ekmek, Hukuk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'de Ekmek Zammı İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
İBB’ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı İBB'ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
Sakarya ve Bilecik’te orman yangını: 4 köy tahliye edildi Sakarya ve Bilecik'te orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Tekirdağ’da anız yangını büyüdü Tekirdağ'da anız yangını büyüdü
Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı
Maydonoz Döner’in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek Maydonoz Döner'in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek
Galatasaray ile anlaşan Osimhen’e bomba talip Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
Göztepe yeni formalarını tanıttı Görenler bir daha baktı Göztepe yeni formalarını tanıttı! Görenler bir daha baktı
Ukrayna ile Rusya müzakerelerinde adres İstanbul Tarih belli oldu Ukrayna ile Rusya müzakerelerinde adres İstanbul! Tarih belli oldu
Trabzonspor’a transfer olmayan Saul Niguez’in yeni takımı belli oldu Trabzonspor'a transfer olmayan Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu

15:26
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
15:24
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
15:03
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
22:41
Robin van Persie’den Fenerbahçe itirafı: Hissettim
Robin van Persie'den Fenerbahçe itirafı: Hissettim
22:39
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesinden oturma eylemi: Ertelense de gündemden düşürmeyeceğim
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinden oturma eylemi: Ertelense de gündemden düşürmeyeceğim
22:20
Sünger yüklü tır alev alev yandı
Sünger yüklü tır alev alev yandı
22:12
21 gündür kulüp arıyordu Dorukhan Toköz’ün yeni takımı belli oldu
21 gündür kulüp arıyordu! Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu
22:06
Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi
Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi
21:39
Destici: PKK’nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek
Destici: PKK'nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek
21:32
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
21:16
Çubuk’ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
Çubuk'ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 17:03:21. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Ekmek Zammı İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.