- Edirne'de ekmekte zam karmaşası

ETSO Başkanı Zıpkınkurt fırıncılara seslendi: "Ekmeği bu fiyata satmanız yasal değil"

EDİRNE - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne'de bazı fırıncıların ekmeği fiyat tarifesi dışında sattıklarını belirterek, bunun yasal olmadığını açıkladı.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetimi geçen hafta almış olduğu kararla birlikte, odalarına bağlı fırıncıların 200 gram ekmeği 2 TL'den satmalarına onay verdi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı fırıncılara ise henüz zam yapılmamasına rağmen, bu fırıncılar da tarife dışı fiyat uygulayarak 200 gram ekmeği 2 TL'den satmaya başladı.

Ekmek 1 lira 50 kuruştan satılmalı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, ekmeğe uygulanacak zam tarifesinin Aralık ayı meclisinde görüşüleceğini söyledi. Kendi odalarına bağlı fırıncıların şuan da tarife dışı ekmek satışı yaptığını ifade eden Zıpkınkurt, bunun yasal olmadığını vurguladı. Zıpkınkurt, fırıncı esnafına 210 gram ekmeğin 1 lira 50 kuruştan satılması çağrısında bulundu.