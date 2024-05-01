Edirne'de Kakava Şenlikleri Türkiye'yi Turist Akınına Uğratıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Edirne'de Kakava Şenlikleri Türkiye'yi Turist Akınına Uğratıyor

Edirne\'de Kakava Şenlikleri Türkiye\'yi Turist Akınına Uğratıyor

Edirne'de her yıl düzenlenen Kakava Şenlikleri, binlerce turisti kente çekiyor. Roman kültüründe baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez olarak kutlanan Kakava, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından turistlerin ilgisini çekiyor. Kakava'nın yarattığı hareketlilik, kentteki esnafı da memnun ediyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Kakava'nın tüm yıla yayılacak etkinlikler kapsamında kutlanması gerektiğini belirtti. Edirne Otelciler Birliği Temsilcisi Gökhan Balta ise Kakava'nın kentin turizm potansiyelini artırdığını söyledi. Edirne'deki otellerin Kakava rezervasyonlarıyla yüzde 80 doluluğa ulaştığı bildirildi.

01.05.2024 11:11
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Edirne'de Romanların eğlenceli görüntülerle kutladığı Kakava Şenlikleri'ni izlemek için kente binlerce turist geliyor.

Baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez, Roman kültüründe Kakava olarak kutlanıyor.

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs'ta, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu anın simgesi, baharın gelişi ve yenilenme ritüeliyle kutlanan Kakava eğlencelerine katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından kente turist geliyor.

Özel olarak Kakava turları düzenlenirken, turla gelmeyenler ise kendi imkanlarıyla adeta kente akın ediyor.

Kakava'nın yarattığı hareketlilik kentteki ciğerci, şekerlemeci, otel işletmecisi başta olmak üzere esnafın da yüzünü güldürüyor.

Etkinlikler tüm yıla yayılmalı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, AA muhabirine, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava'nın yüzyıllardır kutlandığını söyledi.

Şenlikler öncesi Vali Yunus Sezer başkanlığında yapılan toplantıda ciddi önlemler alındığını belirten Irmak, "Otoparklar, Kakava'ya gidiş ve geliş güzergahları konusunda ciddi düzenlemeler yapıldı. Edirne ekonomisini canlandıran etkinliklerden biri. Kakava'ya yurdun her tarafından geniş katılım olacak." dedi.

Irmak, hem Kakava hem de Tarihi Yağlı Kırkpınar Güreşleri'nin Sarayiçi'nden başka bir alanda, tüm yıla yayılacak etkinlikler kapsamında kutlanması gerektiğini ifade etti.

"Edirne önemli bir destinasyon"

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta da kentin Kakava zamanı Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi aldığını söyledi.

Şenlikler dolayısıyla Edirne'nin bayram havası yaşayacağını anlatan Balta, şunları kaydetti:

"Kakava Şenlikleri'yle çok güzel bir hafta geçireceğiz. Her yıl olduğu gibi Kakava'da başarılı bir organizasyon yapıyoruz. Otellerimizde rezervasyonlar devam ediyor. Tur şirketleri için Edirne önemli bir destinasyon olmaya başladı ve daha iyi bir yere gelecek. Edirne sadece Kakava değil Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehir olarak tarihi, turistik, gastronomi noktalarıyla ilgi çekiyor."

Balta, kentteki 7 bin yatak kapasitesinin Kakava rezervasyonlarıyla yüzde 80 doluluğa ulaştığını aktardı.

"Heyecanla misafirlerimizi bekliyoruz"

Otel İşletmecisi Kemal Kılıç ise yoğun talep alan Kakava'nın kentte bir festival havası oluşturduğuna işaret etti.

Kakava'nın şehre büyük katkı sağladığını belirten Kılıç, "Gördüğümüz kadarıyla otellerin doluluk oranı yüzde 80'i geçti. Şehirde üretilen geleneksel lezzetlerden Kavala kurabiyesi, badem ezmesi üretimi hızlandı, ayrıca hediyelik mis sabunu üretimi arttı. Heyecanla misafirlerimizi bekliyoruz. Tur şirketleri de yoğun şekilde Edirne'ye taleplerini oluşturmaktalar. Geniş katılımlı bir şenlik bekliyoruz." diye konuştu.

"Edirne'ye gel ciğerimi ye"

Tava ciğer ustası Uğurcan İmrak, kentteki ciğercilerin de Kakava'ya hazırlandığını söyledi.

Kentte tam bir bayram havası olduğunu anlatan İmrak, "Kakava Edirne'nin özel ve önemli günlerinden. Tava ciğerciler olarak bizler de bu günlerde ciğer kapasitemizi artırıyoruz. Kakava'da misafirlerimize en iyi hizmeti vereceğiz. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ve bu kente çok katkısı olan Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar'ın ifadeleriyle 'Edirne'ye gel, ciğerimi ye' diyoruz." diye konuştu.

Kutlamalar 4 Mayıs'ta başlıyor

Edirne Belediyesince organize edilen kutlamalar, Tunca Nehri'nin çevrelediği Sarayiçi'nde 4 Mayıs Cumartesi çeşitli konserlerle başlayacak.

Etkinlikler, 5 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da başlayacak konserler ve gösterilerin ardından Kakava ateşinin saat 15.00'te Sarayiçi'nde yakılmasıyla devam edecek.

Program kapsamında 6 Mayıs Pazartesi günü sabahı ise şafak sökmeden Roman ritüelini görmek için binlerce turist Tunca Nehri kenarında dilekler dileyecek. Tunca'da sağlık için yüzünü yıkayan Roman gençleri ise hava uygun olduğu takdirde nehre girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Edirne'de Kakava Şenlikleri Türkiye'yi Turist Akınına Uğratıyor - Son Dakika

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