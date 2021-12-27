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Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika

Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı

27.12.2021 17:46

- Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.

- Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı

EDİRNE - Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların ardından ürün fiyatlarında yaşanan fiyat artışının ardından harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde rafları tek tek dolaşarak Bakanlığa iletmek üzere fiyatlarını ve gramajlarını not aldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, son günlerde gündeme gelen haksız fiyat artışı iddialarına karşı harekete geçti. Edirne Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı.

Fiş fiyat olduğunu düşündükleri ürünleri kontrol eden ekipler Ticaret Bakanlığına iletmek üzere tek tek not aldı.

Yetkililer, denetimlerin hız kesmeden süreceğini ifade etti. Alışverişe gelen vatandaşlar ise denetimlerden memnun olduklarını belirterek, denetimlerin artarak devam etmesini istediklerini söyledi.

"Gidişatın olumlu olduğunu düşünüyorum"

Alışveriş yapmak için markete gelen Mukadder Karaman, "Haberlerde izlediğim kadarıyla denetimler yapılıyor. Ama etiketlere yansımadığını düşünüyorum. İndirimlerin çok az miktarda olduğunu gördüm. Alabilen var alamayan var. Bu da vatandaşa zulüm. Gidişatın olumlu olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha iyi olacak. Denetim yapılması çok güzel. Fiyatların daha da geri çekilmesini istiyoruz. Bizim dolar ve Euro ile işimiz olmaz" dedi.

"Denetim yapılması güzel"

Polat Öztaş, "Beklediğimiz kadar olmasa da indirimler yapılmaya başlandığını gördük. Dolar kuru geri çekildikten sonra yavaş yavaş etiketlere yansımaya başladığını gördüm. Kaşar ve sıvı yağda indirim var. Daha yüksek fiyattaydı biraz gerilemesi iyi oldu. Denetim yapılması güzel. Bu dönemde çok fahiş fiyatlar da uygulandı. Dolarla alakası olmayan şeylerin de fiyatlarının arttığını düşünüyorum. O yüzden bu denetimlerin yapılması çok güzel" ifadelerine yer verdi.

Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı

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Edirne Valiliği, Ticaret, Edirne, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Edirne'de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika
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