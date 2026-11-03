Edirne Merkez Süt Üreticileri Birliği çiğ süt litre fiyatını 28,50 lira yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne Merkez Süt Üreticileri Birliği çiğ süt litre fiyatını 28,50 lira yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Edirne Merkez Süt Üreticileri Birliği çiğ süt litre fiyatını 28,50 lira yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Edirne Merkez Süt Üreticileri Birliği çiğ süt litre fiyatını 28,50 lira yaptı
Haber Videosu

Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatını güncellemeyince Edirne Merkez Süt Üreticileri Birliği litre fiyatını 24,30 liradan 28,50 liraya çıkardı. Yeni fiyat 1 Kasım-31 Aralık'ta geçerli olacak; Başkan Mustafa Suiçmez ocakta konseyin yeni fiyatına uyacaklarını söyledi.

(EDİRNE) - Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt tavsiye satış fiyatında artışa gitmemesi üzerine Edirne Merkez Süt Üreticileri Birliği, üreticinin alacağı litre fiyatını 24,30 liradan 28,50 liraya yükseltti. Yeni fiyatın 1 Kasım-31 Aralık arasında geçerli olacağı açıklandı.

Edirne Merkez Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez, Ulusal Süt Konseyi'nin 1 Mayıs 2026'dan bu yana çiğ inek sütü fiyatını değiştirmediğini belirtti. Son toplantıda da üretici için yeni fiyat açıklanmadığını ifade eden Suiçmez, artan yem ve diğer girdi maliyetleri karşısında üreticinin desteklenmesi amacıyla yeni fiyat belirlediklerini söyledi.

Süt üreticilerinin artan maliyetler ve fiyat belirsizliği nedeniyle tedirginlik yaşadığını dile getiren Suiçmez, üretici ve sanayicilerle yapılan görüşmeler sonucunda litre fiyatının 28,50 lira olarak belirlendiğini kaydetti.

Suiçmez, kararın 1 Kasım'dan itibaren geçerli olduğunu ve 31 Aralık'a kadar uygulanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz sürekli sahadayız. Kendim de üreticiyim. Baktığımızda 1 Mayıs'ta Ulusal Süt Konseyi tarafından 24,30 lira olarak açıklandı. Ancak bu geçen sürede yeme, diğer maliyet girdilerine ciddi anlamda artışlar oldu. Bu durum üreticimizi ciddi manada umutsuzluğa sevk etti. Biz de bu belirsizliği ortadan kaldırmak amacıyla üreticimize bir nebze umut olmak açısından üretici ve sanayicilerle yaptığımız görüşmeler neticesinde 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere Edirne Süt Üreticileri Birliği olarak 28,50 lira fiyat belirledik. Bu üreticinin eline geçecek fiyat. Bu fiyat 1 Kasım'dan 31 Aralık'a kadar geçerlidir."

Suiçmez, ocak ayında Ulusal Süt Konseyi'nin yeniden toplanarak fiyatı güncellemesini beklediklerini belirterek, konseyin yeni fiyat açıklaması halinde karara uyacaklarını söyledi.

Birliğin amacının Ulusal Süt Konseyi'ne karşı çıkmak olmadığını vurgulayan Suiçmez, ancak üreticinin beklentilerinin karşılanması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
Edirne MerkezEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Televizyon kanallarından radikal karar Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı Hayat karartan tokat kamerada 6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Hayat karartan tokat kamerada
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu Kasım ayı kira artış oranı belli oldu
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti İşte yeni oran Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır
Yayında “Rahmet okumayan“ Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu Yayında "Rahmet okumayan" Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu
Kozinoğlu’nun 15 yıl sonra açılan mezarında şüpheli bulgu Toprakta yok, vücudunda var Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra açılan mezarında şüpheli bulgu! Toprakta yok, vücudunda var
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
12:28
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Korece teşekkürü damga vurdu
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu
12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
12:07
Bahçeli’den dünyaya yeni ittifak çağrısı Merkezinde Kudüs var
Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var
11:56
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
11:48
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
11:42
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
11:18
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
11:10
Deniz Undav RAMS Park’a çıktı, yaptığı olay oldu
Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
10:02
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 12:48:33. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne Merkez Süt Üreticileri Birliği çiğ süt litre fiyatını 28,50 lira yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android