Edirne Merkez Süt Üreticileri Birliği çiğ süt litre fiyatını 28,50 lira yaptı

(EDİRNE) - Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt tavsiye satış fiyatında artışa gitmemesi üzerine Edirne Merkez Süt Üreticileri Birliği, üreticinin alacağı litre fiyatını 24,30 liradan 28,50 liraya yükseltti. Yeni fiyatın 1 Kasım-31 Aralık arasında geçerli olacağı açıklandı.

Edirne Merkez Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez, Ulusal Süt Konseyi'nin 1 Mayıs 2026'dan bu yana çiğ inek sütü fiyatını değiştirmediğini belirtti. Son toplantıda da üretici için yeni fiyat açıklanmadığını ifade eden Suiçmez, artan yem ve diğer girdi maliyetleri karşısında üreticinin desteklenmesi amacıyla yeni fiyat belirlediklerini söyledi.

Süt üreticilerinin artan maliyetler ve fiyat belirsizliği nedeniyle tedirginlik yaşadığını dile getiren Suiçmez, üretici ve sanayicilerle yapılan görüşmeler sonucunda litre fiyatının 28,50 lira olarak belirlendiğini kaydetti.

Suiçmez, kararın 1 Kasım'dan itibaren geçerli olduğunu ve 31 Aralık'a kadar uygulanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz sürekli sahadayız. Kendim de üreticiyim. Baktığımızda 1 Mayıs'ta Ulusal Süt Konseyi tarafından 24,30 lira olarak açıklandı. Ancak bu geçen sürede yeme, diğer maliyet girdilerine ciddi anlamda artışlar oldu. Bu durum üreticimizi ciddi manada umutsuzluğa sevk etti. Biz de bu belirsizliği ortadan kaldırmak amacıyla üreticimize bir nebze umut olmak açısından üretici ve sanayicilerle yaptığımız görüşmeler neticesinde 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere Edirne Süt Üreticileri Birliği olarak 28,50 lira fiyat belirledik. Bu üreticinin eline geçecek fiyat. Bu fiyat 1 Kasım'dan 31 Aralık'a kadar geçerlidir."

Suiçmez, ocak ayında Ulusal Süt Konseyi'nin yeniden toplanarak fiyatı güncellemesini beklediklerini belirterek, konseyin yeni fiyat açıklaması halinde karara uyacaklarını söyledi.

Birliğin amacının Ulusal Süt Konseyi'ne karşı çıkmak olmadığını vurgulayan Suiçmez, ancak üreticinin beklentilerinin karşılanması gerektiğini ifade etti.