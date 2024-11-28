Edremit'te Ekmek Fiyat Tespit Komisyonu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Edremit'te Ekmek Fiyat Tespit Komisyonu Toplantısı Gerçekleşti

Edremit\'te Ekmek Fiyat Tespit Komisyonu Toplantısı Gerçekleşti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ekmek fiyatlarının adil bir şekilde belirlenmesi amacıyla Ekmek Fiyat Tespit Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıya ilçenin ticaret ve tarım müdürlüklerine bağlı yetkililer katıldı ve üretici ile tüketici ihtiyaçları değerlendirdi.

28.11.2024 10:41  Güncelleme: 10:43
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Edremit Ticaret Odası'nda (ETO) Ekmek Fiyat Tespit Komistonu toplantısı gerçekleşti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleşen toplantıda, ekmek fiyatlarının hem üreticilerin hem de tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde adil bir şekilde belirlenmesi için kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya, Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğünden Gıda ve Yem Şube Müdürü Ayhan Aydınol, Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Odası Başkanı Aykut Dürüst, Edremit Ticaret Odası temsilcisi Servet Karaman, Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden Emin Deniz ve ETO Genel Sekreteri Recep Akgün katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Edremit'te Ekmek Fiyat Tespit Komisyonu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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