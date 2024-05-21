Edremit Ticaret Odası Kariyer Günleri düzenlendi

Ekonomi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Ticaret Odası'nın düzenlediği Kariyer Günlerinde gençler, iş ve staj çalışmaları içen işverenler ile bir araya gelme imkanı buldular.

En önemli misyonlarından biri üyelerinin istek ve taleplerine hızlı ve kalıcı çözüm bulmak olan Edremit Ticaret Odası uzun süredir çeşitli sektörlerden gelen bildirimler doğrultusunda bölgedeki nitelikli eleman sorununu çözmek için önemli bir adım attı.

İhtiyaç doğrultusunda, bölge kurumlarının da işbirliği ile bir işçi - işveren buluşması olan Kariyer Günü Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Edremit Belediye Başkan Vekili Yılmaz Tezcan, İŞKUR Balıkesir İl Müdürü Nazım Balcı, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Edremit Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Hasan Demirhan ve Edremit İşkur Müdürü Gözde Şahin'in katılımıyla gerçekleşti.

Edremit, Havran ve Burhaniye'den öğrenciler Edremit Ticaret Odası üye firmaları ile bir araya geldi. Etkinliğe 600'e yakın öğrenci ve 34 firma katıldı. - BALIKESİR