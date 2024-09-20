Ege Adalarına Vize Talebi Yükseldi

Ekonomi

Obilet, kapıda vize uygulamasıyla ziyaret edilebilen Ege adalarına talebin beklenenden yüksek olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Obilet, Ege adalarına başlattığı feribot bileti satışlarına devam ediyor.

Deniz tatilinin yanında kültürel aktivitelere de katılmayı önemseyen ve tatilini okulların açılmasıyla daha sakin geçen dönemde yapmayı tercih eden seyahatseverlerin adalara ilgisinin gelecek ay sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.

Şirket, kullanıcılarının en çok tercih ettiği adaların ilk 5'ini Samos, Sakız, Kos, Midilli ve Rodos olarak sıraladı.

En popüler rotalar arasında ise Çeşme-Sakız, Kuşadası-Samos, Bodrum-Kos, Ayvalık-Midilli ve Fethiye-Rodos yer aldı.

Nisan-ekim sezonu boyunca adalara yapılan seyahatlerin yoğun şekilde sürdüğü, ekim ayına ilişkin biletlerin de şimdiden yüksek oranda satıldığı kaydedildi.

Yaz boyunca en yoğun seyahat edilen ay ise ağustos olarak açıklandı. Bu dönemde en çok bilet satılan tarih de 30 Ağustos günü oldu.

Eylül'de en düşük ortalama bilet fiyatı 568 lira ile Kaş-Meis rotasında gerçekleşti.

Şirket üzerinden bilet satın alan kullanıcıların yüzde 96'sının Türk vatandaşı, yüzde 4'ünün yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Yabancılara bilet satışı ağırlıklı olarak İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Fransızca yapıldı.