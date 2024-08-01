Ege Bölgesi'nde Narenciye Rekoltesi Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Ege Bölgesi'nde Narenciye Rekoltesi Açıklandı

Ege Bölgesi\'nde Narenciye Rekoltesi Açıklandı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde yaptığı tahminlere göre, Ege Bölgesi'nde portakal, mandalina, limon ve altıntop rekoltesi belirlendi. Muğla'nın lider olduğu bölgede, narenciye üretimi son 10 yıl ortalamasının üzerinde ve ihracata uygun kalitede. Türkiye ise narenciye ihracatında 1 milyar 250 milyon dolar hedefliyor.

01.08.2024 10:59
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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde yaptığı Ege Bölgesi Turunçgil Rekolte Tahmin Raporuna göre; Ege Bölgesi'nde 286 bin 403 ton portakal rekoltesi bekleniyor. Mandalina rekoltesi yüzde 12,3'lük gerilemeyle 299 bin tondan 262 bin tona inerken, Limon rekoltesi yüzde 6,6'lık azalışla 136 bin tondan 127,5 bin tona düştü. Altıntop rekoltesi ise; yüzde 10'luk kayıp yaşadı ve 6 bin 127 ton öngörüldü.

Ege Bölgesi'ndeki narenciye rekoltesinin 2023 yılı rekoltesinin gerisinde kalmakla birlikte son 10 yıl ortalamasının üzerinde olduğunu ve ürünlerin kalitesinin ihracata uygun olduğunu vurgulayan Ege İhracatçı Birlikleri Koortinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ihracatta başarılı bir sezon hedeflediklerini söyledi.

Ege Bölgesi'nde narenciye üretiminin yüzde 53'ü Muğla'dan

Muğla'nın 363 bin 874 tonluk narenciye rekoltesiyle Ege Bölgesi'nde lider konumda olduğu bilgisini veren Uçak, "Muğla'nın narenciye rekoltesinde portakal 206 bin 951 tonla öne çıkıyor. Limon rekoltesi 127 bin 560 ton öngörülürken, mandalina rekoltesi 24 bin 449 ton ve altıntop rekoltesi 4 bin 779 ton olarak hesaplandı. Muğla tek başına Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesinin yüzde 53'ünü üretiyor. İzmir'de, satsuma mandalina ağırlıklı olmak üzere 165 bin 790 ton narenciye rekoltesi hesaplandı. Aydın'da 79 bin 313 tonu portakal ve 50 bin 982 tonu mandalina olmak üzere 133 bin 43 ton narenciye rekoltesi bekleniyor. Balıkesir'deki mandalina bahçelerinden 21 bin 182 ton ürün elde edileceği tespit edildi" diye konuştu

Türkiye narenciye ihracatında 1 milyar 250 milyon dolar hedefliyor

Türkiye'de yaş meyve sebze sektörlerin 2023 yılında 3 milyar 491 milyon dolar ihracata imza attıklarını hatırlatan Başkan Uçak şöyle devam etti; "Narenciye sektörü bu ihracatta 1 milyar 112 milyon dolarla temsil edildi ve tarihinde ilk kez 1 milyar doları aştı. 2024 yılının ilk yarısında da narenciye ürünleri ihracatımız yüzde 12'lik artışla 504 milyon dolara yükseldi. 2024 yılı sonunda narenciye ürünleri ihracatımızın 1 milyar 250 milyon dolara çıkmasını hedefliyoruz."

Nar ihracatı 131 milyon dolar oldu

Nar yetiştiriciliğinin, sofralık tüketiminin yanında sanayi sektöründe de kullanımının artmasıyla son yıllarda artış gösterdiğini paylaşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, TÜİK verilerine göre Türkiye'nin nar üretim miktarının 1988 yılında 45 bin ton iken, 2023 yılında 638 bin tona ulaştığını Türkiye'nin 2023 yılında nar ihracatından 131 milyon dolar döviz getirisi elde ettiğini aktardı.

Ege Bölgesi Nar Rekoltesini detaylandıran Uçak, "Muğla 64 bin 353 tonluk nar üretimiyle Ege Bölgesi narenciye üretiminde olduğu gibi nar üretiminde de lider durumda. Denizli ise; 51 bin 206 ton, Aydın'da 9 bin 851 ton ve İzmir'de 9 bin 625 ton nar üretimi bekleniyor. Meyvelerin büyük kısmının ihracat için uygun olduğu görüldü. 2024 yılında nar ihracatımızın 150 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ege Bölgesi'nde Narenciye Rekoltesi Açıklandı - Son Dakika

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