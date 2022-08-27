EİB'den e-ihracat atağı - Son Dakika
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EİB'den e-ihracat atağı

27.08.2022 10:58
EİB'den e-ihracat atağı

Ege İhracatçı Birlikleri, geçen sene çalışmalarına başladıkları Egeli ihracatçıların dijital pazaryeri olmasını hedefledikleri "eib.li" portalının çalışmalarını bitirip, küresel yeni bir online ticaret kanalı haline getirmeyi planlıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri, geçen sene çalışmalarına başladıkları Egeli ihracatçıların dijital pazaryeri olmasını hedefledikleri "eib.li" portalının çalışmalarını bitirip, küresel yeni bir online ticaret kanalı haline getirmeyi planlıyor.

2021'de perakende e-ticaret satışları dünya çapında yaklaşık 4,9 trilyon dolara ulaştı. Bu rakamın önümüzdeki 4 yıl içinde yüzde 50 büyüyerek 2025 yılına kadar yaklaşık 7,4 trilyon dolara ulaşacağı tahmin edilirken, Ege İhracatçı Birlikleri ise geçen sene çalışmalarına başladıkları Egeli ihracatçıların dijital pazaryeri olmasını hedefledikleri "eib.li" portalının çalışmalarını bitirip, küresel yeni bir online ticaret kanalı haline getirmeyi planlıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "E-İhracat Destekleri Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasıyla şirketlerin ve işbirliği kuruluşlarının e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrimiçi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlerde hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerin desteklenmesi hedefleniyor. E-ihracata yönelik desteklerden şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarının yanı sıra e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri ve B2B platformları da yararlanabilecek" dedi.

"Türkiye'nin e-ihracat hamlesine büyük bir ivme kazandıracak"

Eskinazi, "Bakanlıkça 'E-İhracat Konsorsiyumu' statüsü verilen şirketler aracılığıyla imalatçı şirketlerin üretimleri daha büyük ölçüde e-ihracata yönlendirilebilecek. Ayrıca, bakanlığın koordinasyonunda ve bakanlıkça görevlendirilecek işbirliği kuruluşlarınca kurulacak olan Türkiye E-İhracat Platformu; ihracatçılar ile alıcıların buluşmasına, sipariş almalarına ve karşılamalarına, ihracat işlemlerinin dijitalleşmesine ve yeni nesil teknolojilerin kullanılmasına olanak sağlayacak olup bu oluşuma yüzde 75 oranında 5 yıl süresince ve yıllık 150 milyon TL'ye kadar verilecek destek ülkemizin e-ihracat hamlesine büyük bir ivme kazandıracaktır. E-İhracata yönelik destekler ile şirketler ve kuruluşlar için ortak bir sinerji oluşturulmuş ve ihracatçılarımızın online pazarda da rekabetçi olabilmelerinin önü açılmıştır" diye konuştu.

Egeli ihracatçıların dijital pazaryeri "eib.li"

İhracatçı Birliklerinin firmalarla e-ihracata yönelmeleri, uluslararası pazaryerlerinde boy göstermeleri konusunda bakanlık desteğiyle çalışmalar yapabileceğini açıklayan Eskinazi, sözlerine şöyle devam etti: "Çalışmalarına geçen yıl başladığımız Egeli ihracatçılarımızın dijital pazaryeri olmasını hedeflediğimiz eib.li portalımızın çalışmalarını bitirip tüm dünyadan alıcılara hitap eder hale getirmek için bir fırsat yakalayacağız. Amazon, Jingdong, Alibaba, eBay, Rakuten, B2W Companhia Digital, Zalando, JD.com gibi Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar dünyanın en büyük e-ticaret platformlarında yer alma şansını elde edeceğiz. Geleneksel yöntemlerle konteyner konteyner mal satmaya alışmış Türk ihracatçısı dünyanın öbür ucundaki alıcılara tek tek ürün satacak konuma gelmek durumunda. ve bu destekler bu yolculukta çok önemli."

"Dijitalleşme Ege'den başladı"

Eskinazi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin ve dünyanın ayakkabı, çanta, deri saraciye ve deri konfeksiyon sektörlerine yönelik ilk sanal fuarı Shoedex2020'yi ve dünyanın ilk sanal gıda fuarı The Fource'u düzenlediklerini hatırlatarak, "Gıda sektöründe Birleşik Arap Emirliklerine, konfeksiyon sektöründe Hollanda'ya ve doğal taş sektöründe Vietnam'a, Ortadoğu'ya ve Avustralya'ya sanal sektörel ticaret heyetleri gerçekleştirdik. E-ticaret yoluyla Çin pazarında yer almak için çok yakın bir zamanda yeni iş birliklerine imza atmayı planlıyoruz. JD, T-Mall gibi platformlar tarafından onaylanmış ajanslar ile görüşmelerimiz devam ediyor. Mobilya sektöründe İzmir Kalkınma Ajansı destekli e-ihracat projemiz tamamlandı. Firmalarımızın e-ihracat noktasında başarılı olabilmesi için ihtiyaçlarını belirledik ve buna uygun bir yol haritası hazırladık. Bunun sonucunda tüm sektör için bir uygulama rehberi oluştu" dedi.

Jak Eskinazi, "Dijital platformlarda yer alma çalışmalarımız çerçevesinde Aegean Has Apparel (AHA) projesiyle, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatçılarımızın ve sektörün uluslararası platformlarda tanıtımını hedefliyoruz. AHA platformunu dünya genelinde gerçekleştirilecek tüm iletişim faaliyetlerinin merkezi haline getiren bir platform olarak kurguladık. Bu doğrultuda web sitesi oluşturarak firmalarımızın iletişim bilgilerini tek bir ortamda topladık. Şu anda sitemizde kayıtlı 100'e yakın üreticimiz yer alıyor. Bu tarz projelerimizi tüm sektörlerimize uyarlayacağız, farklı projeler geliştirerek firmalarımızın e-ihracat konusunda kapasitesini ve marka değerini artırmak için çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EİB'den e-ihracat atağı - Son Dakika

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