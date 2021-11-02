Egeli ihracatçı, dış satımda 10 ayda geçen yılın tamamını geride bıraktı

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB), ocak-ekim dönemi ihracatı 13 milyar 335 milyon dolara ulaştı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, EİB'in ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artışla 1 milyar 516 milyon dolar oldu.

Birlik üyeleri ocak-ekim döneminde ise 13 milyar 335 milyon dolarlık dış satıma imza attı. Bölgeden geçen yılın tamamında 13 milyar 4 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Kovid-19 salgını nedeniyle navlun ve ham madde fiyatlarında oluşan tablonun Avrupa ve ABD pazarlarındaki ithalatçıların Uzak Doğu yerine Türkiye'ye yönelmesini sağladığını ifade etti.

Bunun ihracat rakamlarına yansıdığını belirten Eskinazi, 2021 yılının kalan iki aylık döneminde de ihracat artışının sürmesini beklediklerini vurguladı.

2021 yıl sonu hedeflerinin 16 milyar dolar olduğunu bildiren Eskinazi, şunları kaydetti:

"2022 yılı için 18 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Katma değerli ihracat için sürdürülebilirlik eksenli inovasyon, Ar-Ge, tasarım, dijitalleşme başlıklarında projeler geliştirmeye devam edeceğiz."

Eskinazi, Ege Bölgesi'nde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 140'a ulaştığına dikkati çekerek, Türkiye'nin dış ticaret fazlası verme hedefinin Ege Bölgesi'nde gerçekleştiğini belirtti.