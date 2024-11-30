Eğirdir'de 6,7 Milyon TL KÖYDES Yatırımı - Son Dakika
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Ekonomi

Eğirdir'de 6,7 Milyon TL KÖYDES Yatırımı

Eğirdir\'de 6,7 Milyon TL KÖYDES Yatırımı

Eğirdir'de 29 köye 2024'te 6,7 milyon TL yatırım yapıldı, içme suyu ve altyapı projeleri öncelikli.

30.11.2024 14:33
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Eğirdir ilçesinin 29 köyüne 2024 yılı içerisinde Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında 6 milyon 750 bin TL'lik yatırım gerçekleştirildi.

Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kasım ayı olağan meclis toplantısında projeleri, devam eden çalışmaları ve gelecek yıllar için belirlenen hedefleri değerlendirdi.Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mustafa Karataş, 2025 yılı için 15 milyon TL, 2026 için 15 milyon 750 bin TL, 2027 için 16 milyon 537 bin 500 TL bütçe öngördüklerini belirtti. Gelir ve gider dengesi gözetilerek oluşturulan bütçe tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

2024'te hayata geçirilen projeler

Kaymakam Çimşit, 2024'te 6 milyon 750 bin TL'lik KÖYDES ödeneği ile özellikle içme suyu projelerine öncelik verdiklerini belirtti. Haymana Köyü İçme Suyu Projesi: 1 milyon 918 bin TL bütçeyle su kaynağı biriktirme ve güneş enerji sistemi kurulumu yapıldı. Beydere Köyü Sondaj Kuyusu ve GES: 912 bin TL bütçeyle köyün içme suyu ihtiyacı giderildi. Akdoğan Köyü İçme Suyu Deposu: 1 milyon 600 bin TL bütçe ile 75 metreküplük depo inşası tamamlanma aşamasında. Yuvalı Köyü Yelliler Mahallesi Asfaltlama Projesi: 2 milyon 560 bin TL'lik projede asfaltlama 2025 baharında tamamlanacak.

Sosyal ve tarımsal yatırımlar

2024'te dört köyde toplam 3400 metrekare kilit parke taşı döşendi. Akdoğan, Çay, Serpil ve Tepeli köylerinde halı saha yapımı için yer tespiti tamamlandı. Eğirdir İlçe Tarım Müdürlüğü'nün destekleriyle üç köyde toplam 350 kg safran soğanı %75 hibe desteğiyle dağıtıldı.

Asfalt çalışmaları

Sarıidris-Bağacık, Beydere ve Ağıl köylerinde 8,5 kilometrelik asfaltlama çalışması tamamlandı. 2025'te asfalt yapılmamış köylere öncelik verilecek.

Geleceğe umutlu bakış

Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2025-2027 dönemine yönelik bütçe ve projeleri, bölgedeki yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Toplantıya Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit başkanlık etti. Katılımcılar arasında MHP ve AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri ile köy muhtarları da yer aldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Eğirdir, Köydes, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eğirdir'de 6,7 Milyon TL KÖYDES Yatırımı - Son Dakika

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