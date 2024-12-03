Eğitimde Yıllık Artış Yüzde 92,49 - Son Dakika
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Ekonomi

Eğitimde Yıllık Artış Yüzde 92,49

Kasım ayında TÜFE'de yıllık en yüksek artış eğitim grubunda gerçekleşti. Gıda da arttı.

03.12.2024 10:46
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Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, kasımda, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 92,49 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de kasımda bir önceki aya oranla yüzde 2,24, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla kasımda bir önceki aya göre giyim ve ayakkabıda yüzde 0,25, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,04 azalış görüldü. Kasımda aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak hesaplandı.

Yıllık değişimler

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,49 ile eğitim olarak belirlendi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 27'sinde düşüş gerçekleşirken, 10'unda değişim olmadı, 106'sında ise artış görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle:

KapsamAylıkYıllık
TÜFE2,2447,09
Gıda ve alkolsüz içecekler5,148,57
Alkollü içecekler ve tütün-0,0439,32
Giyim ve ayakkabı-0,2531,45
Konut2,474,45
Ev eşyası2,8139,9
Sağlık2,6952,84
Ulaştırma0,2926,24
Haberleşme1,8835,71
Eğlence ve kültür2,8842,79
Eğitim0,0192,49
Lokanta ve oteller0,7959,38
Çeşitli mal ve hizmetler1,2943,81
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,54, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,28, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,56 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında kasımda aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,43 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 47,4 ile "alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri (yüzde) şöyle:

Kapsam

AylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE1,5946,13
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE1,5445,68
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,5347,13
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE1,4345,71
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE2,3347,4
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE2,5???????46,37
(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eğitimde Yıllık Artış Yüzde 92,49 - Son Dakika

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