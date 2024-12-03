Eğitimde Yıllık Artış Yüzde 92,49

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, kasımda, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 92,49 ile eğitim grubunda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de kasımda bir önceki aya oranla yüzde 2,24, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibarıyla kasımda bir önceki aya göre giyim ve ayakkabıda yüzde 0,25, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,04 azalış görüldü. Kasımda aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak hesaplandı.
Yıllık değişimler
Kasımda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,49 ile eğitim olarak belirlendi.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 27'sinde düşüş gerçekleşirken, 10'unda değişim olmadı, 106'sında ise artış görüldü.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle:
|Kapsam
|Aylık
|Yıllık
|TÜFE
|2,24
|47,09
|Gıda ve alkolsüz içecekler
|5,1
|48,57
|Alkollü içecekler ve tütün
|-0,04
|39,32
|Giyim ve ayakkabı
|-0,25
|31,45
|Konut
|2,4
|74,45
|Ev eşyası
|2,81
|39,9
|Sağlık
|2,69
|52,84
|Ulaştırma
|0,29
|26,24
|Haberleşme
|1,88
|35,71
|Eğlence ve kültür
|2,88
|42,79
|Eğitim
|0,01
|92,49
|Lokanta ve oteller
|0,79
|59,38
|Çeşitli mal ve hizmetler
|1,29
|43,81
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,54, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,28, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,56 olarak gerçekleşti.
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında kasımda aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,43 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.
Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 47,4 ile "alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri (yüzde) şöyle:
|Kapsam
|Aylık
|Yıllık
|Mevsimlik ürünler hariç TÜFE
|1,59
|46,13
|İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE
|1,54
|45,68
|Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE
|1,53
|47,13
|İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE
|1,43
|45,71
|Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE
|2,33
|47,4
|Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE
|2,5
|???????46,37
Son Dakika › Ekonomi › Eğitimde Yıllık Artış Yüzde 92,49 - Son Dakika
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