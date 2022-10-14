Egzama çoğunlukla erken çocukluk döneminde başlıyor - Son Dakika
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Egzama çoğunlukla erken çocukluk döneminde başlıyor

14.10.2022 16:46
Egzama çoğunlukla erken çocukluk döneminde başlıyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzm. Dr Elif Şenbaba, Atopik dermatitin (Egzama) (AD) bir çok faktöre (genetik, çevresel) bağlı olan kronik bir cilt hastalığı olduğunu egzamanın çoğunlukla erken çocukluk döneminde başladığını belirtti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzm. Dr Elif Şenbaba, Atopik dermatitin (Egzama) (AD) bir çok faktöre (genetik, çevresel) bağlı olan kronik bir cilt hastalığı olduğunu egzamanın çoğunlukla erken çocukluk döneminde başladığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şenbaba, atopik dermatitin en önemli bulgusu cilt kuruluğu olduğunu açıkladı.

"Kuruluk sonucunda ciltte kaşıntılar oluşur. Kaşıntı atopik dermatite özgü cilt yaralarının çıkmasına neden olur." değerlendirmesini yapan Şenbaba şöyle devam etti:

"Kaşıntıyı terleme, sıcak, tahriş edici maddeler ve alerjenler artırır. Kaşınma ile cilt bütünlüğü daha da bozulur ve egzama olarak tanımladığımız yaralar meydana gelir. Bebeklik döneminde en sık yüzde (sıklıkla yanaklarda), saçlı deride, diz ve dirsek bölgelerinde ve kulak arkasında görülür. Bez bölgesi genellikle etkilenmemiştir.

İki yaşından büyük çocuklarda daha çok dirsek önü, diz arkası, boyun, el ve ayak bileği bölgesini tutar. Atopik dermatiti olan çocukların yarısına yakınında besin alerjileri görülebilir. Bu hastaların mutlaka besin alerjisi yönünden Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda, Atopik Dermatit hastalığının tanı tedavi ve takibi yapılmaktadır."

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Kaynak: AA

Gaziantep, Çocukluk, Genetik, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Egzama çoğunlukla erken çocukluk döneminde başlıyor - Son Dakika

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