EIA'dan Petrol Fiyat Tahmini Yükseldi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Hürmüz Boğazı'ndan yapılan petrol sevkiyatındaki ciddi kısıtlamaların ağustos boyunca devam edeceği beklentisiyle yılın üçüncü çeyreğine ilişkin petrol fiyatı tahminini yükseltti.

EIA'nın "Ağustos 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 86,81 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Kurum, bir önceki raporunda fiyat tahminini 81,91 dolar olarak açıklamıştı.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 80,88 dolar olacağı değerlendiriliyor. EIA, WTI için geçen ay fiyat tahminini 76,26 dolar olarak belirlemişti.

EIA, gelecek yıl için ortalama varil fiyatı tahminini Brent petrol için 69,39 dolar, WTI için ise 65,39 dolar olarak belirledi.

Raporda, ABD ile İran arasında haziranda mutabakat zaptı imzalanmasının ardından Brent petrolün varil fiyatının 2 Temmuz'da 69 dolara kadar düştüğü anımsatıldı.

Ancak temmuzun ilerleyen günlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere yönelik saldırıların yeniden başlaması ve petrol sevkiyatlarının azalması fiyatların yükselmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı 23 Temmuz'da 105 dolara kadar çıktı.

EIA verilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndan taşınan ham petrol ve diğer petrol sıvı yakıtların miktarı, çatışma öncesinde 2025'in son çeyreğinde günlük ortalama 21,6 milyon varil seviyesindeyken, bu yılın ikinci çeyreğinde 4,9 milyon varile geriledi.

Petrol fiyatlarına yönelik görünümde, Suudi Arabistan'ın Babülmendep Boğazı üzerinden gerçekleştirdiği petrol ihracatına yönelik yeni abluka tehdidi de etkili oldu.

EIA, Babülmendep'in hem küresel petrol ticareti açısından önemli bir geçiş noktası hem de Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı kullanmadan petrol ihraç edebildiği alternatif güzergahlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Suudi Arabistan'ın sevkiyatlarını Süveyş Kanalı ve Mısır'daki Süveyş-Akdeniz (SUMED) Boru Hattı üzerinden yönlendirme imkanı bulunsa da bu alternatiflerin daha uzun sürdüğü, maliyetli olduğu ve sınırlı kapasiteye sahip bulunduğu belirtildi.

Petrol akışları normale dönene kadar fiyatlar yüksek seyredecek

Hürmüz Boğazı'nda devam eden aksaklıkların küresel petrol stoklarında ciddi düşüşe yol açtığına işaret edilen raporda, petrol akışları normale dönene ve stoklar yeniden doldurulana kadar fiyatların yüksek seyredeceği öngörüldü.

Rapora göre, küresel petrol stoklarının yılın ikinci çeyreğinde günlük ortalama 4,2 milyon varil azaldığı, üçüncü çeyrekte ise günlük ortalama 3,8 milyon varil azalacağı tahmin ediliyor.

Bu gelişmeler doğrultusunda Brent petrolün fiyatının üçüncü çeyrekte varil başına ortalama 85 dolar olması bekleniyor. Söz konusu tahmin, geçen ayki rapora göre 11 dolar yukarı yönlü revize edildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin kademeli olarak artması ve devre dışı kalan üretimin yeniden başlamasıyla petrol fiyatlarının düşüşe geçerek dördüncü çeyrekte ortalama 78 dolara gerileyeceği öngörüldü.

Devre dışı kalan üretimin büyük bölümünün 2027'nin ilk çeyreğinde yeniden devreye girmesi ve küresel petrol stoklarının tekrar artmaya başlamasıyla Brent petrolün gelecek yıl ortalama 69 dolara gerilemesi bekleniyor.

Küresel petrol talebinde daralma bekleniyor

Talep tarafında ise küresel petrol tüketiminin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 1,2 milyon varil azalarak 102,7 milyon varile gerilemesi bekleniyor.

Söz konusu düşüşün yaklaşık 800 bin varillik bölümünün OECD dışı ülkelerden kaynaklanacağı tahmin ediliyor. OECD dışı ülkelerin günlük petrol tüketiminin bu yıl 58,1 milyon varilden 57,2 milyon varile düşmesi öngörülüyor.

Küresel petrol talebinin gelecek yıl yeniden toparlanarak günlük yaklaşık 2,2 milyon varil artarak 105 milyon varile ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu seviye, 2025 ortalamasının günlük yaklaşık 1 milyon varil üzerinde bulunuyor.

ABD'nin ham petrol üretiminde artış bekleniyor

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 800 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu miktar, önceki raporda 13 milyon 780 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise üretimin günlük ortalama 14 milyon 150 bin varil olacağı öngörülüyor. Önceki raporda bu tahmin 14 milyon 30 bin varil seviyesindeydi.

Bu yıl küresel petrol arzının ise günlük ortalama 100 milyon 820 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise 102 milyon 730 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Gelecek yıl küresel arzın günlük ortalama 109 milyon 740 bin varile, tüketimin ise 104 milyon 960 bin varile ulaşması bekleniyor.