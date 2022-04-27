EİB, kirazda sirke sineğine karşı 50 bin tuzak kuracak - Son Dakika
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EİB, kirazda sirke sineğine karşı 50 bin tuzak kuracak

27.04.2022 10:22
EİB, kirazda sirke sineğine karşı 50 bin tuzak kuracak

Türkiye'de kiraz üretiminde ikinci büyük il konumundaki Manisa'da, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin ortaklaşa yürüttüğü proje dahilinde Kanadı Noktalı Sirke Sineği Tuzaklarının dağıtımına devam ediliyor.

Türkiye'de kiraz üretiminde ikinci büyük il konumundaki Manisa'da, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin ortaklaşa yürüttüğü proje dahilinde Kanadı Noktalı Sirke Sineği Tuzaklarının dağıtımına devam ediliyor.

Kuzey Yarım Kürede kirazın ilk hasat edildiği Manisa'nın Şehzadeler İlçesi Sancaklıiğdecik Mahallesinde, Ege İhracatçı Birlikleri'nin temin ettiği sirke sineği tuzaklarının dağıtımı yapıldı. Dağıtım etkinliğinde konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Dağıtımı yapılan tuzaklar, başta kiraz olmak üzere birçok meyvede verim ve kalite kaybına neden olan, önemli karantina zararlılarından Kanadı Noktalı Sirke Sineği'nin Biyoteknik mücadelesinde kullanılacak" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından temin edilen toplam 50 bin adet tuzak haline getirilmiş şişenin Ahmetli, Akhisar, Demirci, Kırkağaç, Saruhanlı, Köprübaşı, Selendi, Şehzadeler ve Soma ilçelerindeki meyve üreticilerine gönderileceği bilgisini paylaşan Öztürk, "Proje ile il genelinde toplam 150 bin adet tuzağın dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız. 2 bin üreticimiz bu imkandan yararlanmış olacak. Yaklaşık 5 bin dekar alanda Kanadı Noktalı Sirke Sineği'ne karşı Biyoteknik mücadele uygulanacak. Ege İhracatçı Birlikleri'ne vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür ediyor, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Uçak: "Sirke sineğiyle çevreye duyarlı mücadele edeceğiz"

Törende konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kiraz meyvesine zarar veren Sirke Sineği ile çevreye duyarlı, biyoteknik mücadele yapmak üzere 1 litrelik şişelere 250 ml sirke konularak yapılan sirke sineği tuzağından Ege İhracatçı Birlikleri olarak 50 bin tane yaptırdıklarını dile getirdi.

Sirke sineği tuzaklarına sirke sineğinin gireceği büyüklükte 8-10 adet delik açıldığını anlatan Uçak, "Bu deliklerden yayılan koku da Sirke Sineğini cezbetmektedir. Bu sayede tuzağa giren sirke sineği kiraz meyvesine zarar verememektedir. Yıllık 600 bin ton kiraz üretimimizde kayıpları önlemek, kaliteyi yükseltmek ve ihracat hedeflerimizi tutturabilmek için üreticilerimize desteklerimiz sürecek" şeklinde konuştu.

Tarımsal zararlılarla yapılan mücadelede çevreye zarar vermeden mücadele etmenin çok önemli olduğunun altını çizen Uçak sözlerini şöyle tamamladı: "Bu şekildeki mücadelede, çevreye zarar vermeden, biyoteknik mücadele yapılarak, tarımsal üretim gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, projenin çevreye duyarlı bir mücadele yönteminin uygulamanın yanında, üreticilere kendi imkanları ile zararlılarla mücadele etmenin mümkün olabileceğini göstermeyi de hedefliyoruz. 50 bin adet tuzak Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce, kiraz üretimin yoğun olarak yapıldığı mahallelerde dağıtılacak."

Protokol konuşmalarının ardından tuzaklar üreticilere teslim edildi.

Sirke sineği tuzağı dağıtımına; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, EYMSİB Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Kırıcı ve Türkmen Türkmenoğlu, Sancaklıiğdecik Mahallesi Muhtarı Arif Kurtoğlu katıldı. - MANİSA

EİB, kirazda sirke sineğine karşı 50 bin tuzak kuracak
EİB, kirazda sirke sineğine karşı 50 bin tuzak kuracak
EİB, kirazda sirke sineğine karşı 50 bin tuzak kuracak
EİB, kirazda sirke sineğine karşı 50 bin tuzak kuracak
EİB, kirazda sirke sineğine karşı 50 bin tuzak kuracak
EİB, kirazda sirke sineğine karşı 50 bin tuzak kuracak
EİB, kirazda sirke sineğine karşı 50 bin tuzak kuracak

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Ege İhracatçı Birlikleri, Manisa, Tarım, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EİB, kirazda sirke sineğine karşı 50 bin tuzak kuracak - Son Dakika


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