Ekim'de İhracat Rekoru Kırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ekim'de İhracat Rekoru Kırıldı

Ticaret Bakanı Bolat, Ekim'de ihracatın 23,6 milyar doları aştığını açıkladı.

02.11.2024 11:46
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırmış bulunuyoruz. İhracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 23 milyar 600 milyon doları aşmış bulunmaktadır." dedi.

Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Antalya'da düzenlediği basın toplantısında, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ekim ayında Cumhuriyet Bayramı'nın iş günü olan hafta arasına, geçen sene ise hafta sonuna denk geldiğini anımsatan Bolat, bu negatif takvim etkisine rağmen ihracatta artış yaşandığına dikkati çekti.

"Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırmış bulunuyoruz. İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 23 milyar 600 milyon doları aşmış bulunmaktadır." diyen Bolat, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl ekim ayı ihracatı 22,8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Yaklaşık 800 milyon doların üzerinde bir artışı ihracatçılarımız başardı. Ekim ayında altın ve enerji hariç ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 oranında artışla 22,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece ekim ayında aylık bazda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek altın ve enerji hariç ihracat rekoru kırılmıştır. Böylece son 15 ayın 10'unda ayın Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırdık. 2024 yılının ilk 10 ayında mal ihracatımız 209,7 milyar dolardan 216,4 milyar dolara yükseldi. Böylece bu yılın 10 ayında 6,7 milyar dolar mal ihracatımızı artırdık."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekim'de İhracat Rekoru Kırıldı - Son Dakika

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